Vladimír Říha, Právo

Při jeho pátečním vystoupení v pražské O2 areně ho doprovázel Český národní symfonický orchestr s dirigentem Davidem Gimenézem, jeho synovcem. Zhruba čtyřem tisícům diváků se dostalo tradiční směsi italských a španělských písní, árií ze zarzuel, operet, a dokonce muzikálového hitu Impossible Dream z Muže z La Manchy, jenž na Carrerasových koncertech nikdy nechybí.

José Carreras je stále skvělý pěvec.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Operní svět zastupovala pouze hostující slovenská sopranistka Lenka Máčiková s pěknou koloraturou v áriích z Verdiho a Pucciniho oper a jedním společným duetem z Gounodovy opery Romeo a Julie. Došlo i na vídeňskou operetu.

Ve dvouhodinovém programu s pauzou Carreras působil velice dobře s jasným znělým hlasem, který sice již vynechává velké výšky, ale stále je přitažlivý. Máčiková mu byla skvělou partnerkou, a to se potvrdilo i při přídavcích, kdy spolu jako vzpomínku na Luciana Pavarottiho zazpívali i italskou píseň Non ti scordar di me, jež byla oblíbeným Pavarottiho přídavkem.

Jose Carreras na pódiu pražské O2 arény. Vedle něho dirigent David Gimenéz.

Velkým problémem večera ale byla absence informací, tištěného programu či titulkovacího zařízení na pódiu, jak je na takových koncertech běžné, o moderátorovi nemluvě. Většina publika se tedy nedozvěděla názvy prezentovaných skladeb, dokonce ani jméno hostující sopranistky.