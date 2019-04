jaš, kul, Právo

Poslední žák klavíristy Ivana Moravce vyniká nejen bravurní technickou virtuozitou, ale také svým komplexním interpretačním přístupem. Jeho mentor, žijící legenda Alfred Brendel, ho považuje za jednoho ze svých nejpůsobivějších kolegů s „hlubokým přemýšlivým muzikantstvím“.

Bartoš hledá pro každou skladbu odpovídající výraz, bez ohledu na obecné metodiky a principy. Na koncertě zazní Schubertova Sonáta a moll a dvě Beethovenova díla – Sonáta c moll a 6 bagatel.

„Díla, která jsem vybral pro tento recitál, pro mě představují to nejhlubší, co v hudbě kdy vzniklo. Všechny tři skladby mají mnoho společného – vznikly ve stejné době, tzn. v průběhu let 1822-1823, a všechna nějakým způsobem reflektují smrt,“ komentuje výběr programu Jan Bartoš. „Pokud hudba může zprostředkovat mystický zážitek, v posledních Beethovenových skladbách jsme mu nejblíže.”