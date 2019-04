Jaroslav Špulák, Právo

V mezičase hrála mimo jiné na lodi plující po Vltavě, ve věznici na Borech v Plzni nebo na letecké základně v Čáslavi. To už věděla, že koncerty na neobvyklých místech stojí za to. Momentálně je na posledním turné před plánovanou pauzou. Série se jmenuje Jiná místa a Imodium hraje tam, kde koncerty nebývají.

„Všechny v kapele nás to baví, i když tím nechci říct, že máme něco proti tradičním koncertům v klubech, halách nebo na festivalech,“ vysvětlil Právu v šatně broumovského divadla před sobotním setem zpěvák a kytarista Thom. „Hraní na neobvyklých místech s sebou sice nesou mnohá úskalí, ale my zjistili, že i to nás baví.“

Imodium v brněnské Káznici.

FOTO: Michal Havlíček

Na letecké základně v Čáslavi v roce 2015 byla atmosféra veselá. „Byli tam Evropani, Japonci, Američané, v podstatě vojáci ze všech kontinentů. Jsme především česká rocková kapela, ale hudba lidi spojuje, takže nás voják z Tchaj-wanu zval na koncert do své země, protože si byl jist, že by tam naše vystoupení byla bomba. Byl to skvělý pocit. Najednou jsme měli přesah i za naše hranice,“ usmál se Thom.

V říjnu 2016 vystoupilo Imodium ve věznici na Borech, na dalším nezapomenutelném místě.

„Ve vězení je samozřejmě všechno jinak, od toku času přes atmosféru až po pocit, který tam máte. Náš koncert dohodl tamní kaplan Blažej Pelán a už jen příběhy, které nám vyprávěl, byly ohromující. Po vystoupení jsme zůstali v Plzni, měli jsme tam druhý den hrát na velké open air akci Pilsnerfest. Myslel jsem si, že si půjdeme sednout do hospody, ale po zážitku z věznice neopustila polovina členů kapely hotel, ve kterém jsme spali,“ vzpomínal Thom.

Imodium v divadle ve Vrchlabí.

FOTO: Michal Havlíček

Imodium hrálo i pro devadesát vězňů v borské věznici.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Turné Jiná místa, které probíhá, vzniklo poté, kdy se loni členové Imodia rozhodli svou činnost přerušit. Chtěli to udělat neobvykle, a přitom tak, aby to pro ně bylo typické. Rozhodli se tedy sestavit koncertní sérii na místech, na nichž se běžně nehraje.

„Za ta léta máme na mnoha místech řadu kamarádů. Některým jsme zavolali a požádali je, jestli by ve svém městě doporučili zvláštní místo pro náš akustický koncert. Tipů se nám sešlo několik a následovalo období dlouhých jednání. Majitelé některých objektů byli naším návrhem zaskočeni,“ řekl Thom.

Nejsložitější byla organizace koncertu v brněnské Káznici. „Je to temné místo. Děla se tam velká svinstva, ať už za druhé světové války, nebo za komunismu. V obou případech se tam popravovalo. Překážky však byly spíše technické a vzpomínám si, že jsem během jednání dvakrát řekl, že to necháme být. Jenomže lidé tam, a obecně na všech vytipovaných místech, měli obrovskou snahu hraní uskutečnit. Takže to nakonec dopadlo,“ přiblížil Thom.

Imodium v bývalé mlékárně v Lanškrouně.

FOTO: Michal Havlíček

Pozoruhodná vystoupení Imodium odehrálo 25. března v planetáriu v Praze. Původně jedno plánované bylo během dne a půl vyprodané, a tak přibylo druhé.

„Zaměstnanci z planetária nám dali k dispozici svou projekci oblohy. Člověk, který ji má na starost, si od nás vzal seznam a pořadí písniček, poslechl si je a podle svého pocitu projekce pro koncert připravil. Během něho jsem je z pódia moc nevnímal. Teprve z fotek a videozáznamů jsem viděl, že spousta hlavních motivů se odehrávala nad kapelou nebo za ní. Zároveň bylo patrné, že to mělo dobrou atmosféru,“ konstatoval Thom.

Imodium má z probíhajícího turné za sebou už mimo jiné koncerty v Pevnosti poznání v Olomouci, v bývalé mlékárně v Lanškrouně či v nejvyšším patře hotelu Černigov v Hradci Králové. Před sebou má 5. dubna vystoupení v Moving Station v Plzni, 6. dubna ve studentském klubu Kampa v Českých Budějovicích, 26. dubna v Hřebíkárně v Chomutově a o den později v Hornickém skanzenu Mayrau v Kladně.

Až série skončí, zahraje kapela na několika letních akcích a potom se odebere k plánovanému odpočinku. „Budoucnost je otevřená,“ sdělil Thom.

A proč vlastně v sobotu hrála v broumovském divadle, kde už v minulosti koncertovala několikrát? „Je to místo, na kterém jsme na konci devadesátých let bubeník Kárl a já poprvé společně vystoupili. Nebyli jsme ještě Imodium, byl to ale okamžik, na který nikdy nezapomeneme,“ uzavřel Thom.