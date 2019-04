Jaroslav Špulák, Právo

Předcházely tomu ale různé peripetie, které patřily k době, ve které se děly. Skupina vznikla v roce 1983 po zákazu formace Letadlo.

„Vystoupili jsme tenkrát v Hořicích a poté nám přišel od okresního výboru komunistické strany dopis s tím, že se zpěvák na pódiu nepředstavitelně kroutil a zpěvačky jsou příliš zmalované. Je prý neuvěřitelné, co si dovolujeme,“ řekl Právu zpěvák tehdejšího Letadla a pozdějšího Jižního pólu Josef Vondrášek.

Brzy poté, v březnu 1983, vyšel v časopisu Tribuna článek „Nová“ vlna se starým obsahem a Letadlo mělo ve stejném vydání samostatný prostor. To znamenalo konec jeho činnosti. Zřizovatel, kterého tehdy každý umělec musel mít, se s ním rozešel a ono nemohlo tím pádem dál fungovat.

„Měli jsme dvě možnosti. Dělat to jako Plastic People Of The Universe, tedy zůstat v undergroundu a hrát na nelegálních akcích, anebo se přejmenovat. Rozhodli jsme se pro druhou možnost. V repertoáru Letadla byla písnička Jižní pól, a podle ní jsme si změnili název,“ doplnil Vondrášek.

„Miles Davis řekl, že se do čtyřiadvaceti let musíš projevit, jinak nejsi muzikant. Takže jsme dělali jakoby nic a jeli dál. Pro mě osobně ten zákaz nebyl žádný trest,“ dodal.

V repertoáru kapely, která reprezentovala takzvanou novou vlnu, byly rokenrol, bigbít i punk. Brala prý rovněž ohled na to, co si přály slyšet fanynky. Kvůli nim přece muziku také dělala.

Sestava skupiny Jižní pól z doby nahrávání jejího prvního alba.

FOTO: archiv kapely

„Ale dřeli jsme, aby to stálo zato. Jednou jsem se z toho z vyčerpání zhroutil. Usmíval jsem se přitom. Věděl jsem, že jsem mladý a přežiju to,“ prozradil Vondrášek.

Druhou polovinou osmdesátých let zvládla kapela bez úhony, další zákazy ji nepotkaly. Mnohokrát tehdy hrála na stejném pódiu se skupinou Lucie, jež byla její souputnicí. A v roce 1991 vyšlo u nezávislého vydavatelství Globus album nazvané prostě Jižní pól.

„Tvrdé jádro našich fanoušků ho miluje, myslím dokonce, že víc než já. Vyšlo ale jen na vinylu, takže se po několika letech stalo raritou. Už na konci devadesátek mi různí lidé psali, abychom vydali reedici na cédéčku. Jenomže to nebylo jen tak, protože život v té době byl z mého pohledu bizarní,“ připustil Vondrášek.

Jeho kolegové z kapely začali brzy po vydání alba podnikat a on zůstal sám. Za několik měsíců mu zpěvačka Blanka Šrůmová dohodila členy skupiny Lety mimo a on začal vystupoval pod názvem Jižní pól s nimi.

„Hráli jsme spolu asi čtyři roky, ale potom se kluci začali věnovat Letům mimo a já opět zůstal sám. Sám jsem i vystupoval, kromě toho jsem hodně kreslil a dělal různé další věci, takže to rychle uteklo,“ usmál se Vondrášek.

Jižní pól se v plné síle vrátil v roce 2014. Majitelka žižkovského klubu Final mu tenkrát dala k dispozici zkušebnu a on postavil razantně omlazenou kapelu. „Kapely mohou vzniknout buď z komunity, nebo z mládí. Ve Finalu byla komunita. Setkal jsem se tam po letech i s nizozemským zvukařem Bertem, který žije v Praze a vždycky toužil nahrát se mnou desku. Po čase, když se muzikanti z bývalé sestavy Jižního pólu dozvěděli, že hraju s mladými kluky, začali se za mnou do Finalu stahovat,“ vysvětlil Vondrášek.

Kapela od té doby hraje a loni se rozhodla, že kromě reedice debutové desky začne chystat i album nové. „Od Pepy jsem dostal pět magnetofonových kazet s koncerty z devadesátých let. Jel jsem ke kamarádovi Petráskovi, u něhož jsme je přetočili do digitálního záznamu, poslechl jsem si je a spolu jsme pak vybrali kandidáty na písně pro druhé album. Existuje asi pětadvacet v podstatě hotových věcí,“ přiblížil bubeník Pavel Skala, jenž je členem aktuální sestavy Jižního pólu. „A zvuk kapely vlastně moc neřešíme. Ten původní je totiž tak starý, že už je zase moderní.“

Jižní pól má v plánu koncertovat a dokončit druhé album. Vzniká ve spolupráci se zvukařem Bertem, jemuž se tak plní sen. „Repertoár desky bude vycházet z našich starších nahrávek. Jediný, kdo je nechtěl hrát, jsem byl já. Ostatní mě ale přehlasovali,“ uzavřel Vondrášek.