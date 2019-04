kat, Novinky

Kdo se domnívá, že film vznikl za pomoci řady speciálních efektů, ten je na omylu. Všichni lvi, kteří se v záběrech filmu objevují, jsou totiž skuteční. A šelma, která je jednou z ústředních postav, rozhodně není cvičeným zvířetem zapůjčeným z cirkusu...

Dívka jménem Daniah, kterou si režisér Gilles de Maistre vybral do role Mii, musela být se lvíčkem denně, a to už odmalička. Jen tak si mohli vybudovat autentický vztah prezentovaný před kamerami. Film se tak natáčel celé tři roky, aby si dívka se lvíčetem dokázali vytvořit správné pouto. Na vše dohlížel Kevin Richardson, světově proslulý odborník na lvy, ne nadarmo přezdívaný „zaříkávač lvů”.

Z roztomilého mazlíka pochopitelně vyrostla 250kilová šelma.

FOTO: Coert Wiechers Galatee Films - Outside Films

Jak se se lvem natáčelo do té doby nezkušené herečce? Leckdo by asi čekal, že vše bylo jednodušší, dokud byl její filmový mazlíček ještě roztomilým mládětem. Daniah de Villers to ale vidí jinak: „Když byl ještě mláďátko, bylo na place vždycky moc lidí, takže rychle ztrácel pozornost. Jakmile ale vyrostl, lidé se pro jistotu přesunuli do klecí a natáčení bylo rázem snazší,” zavzpomínala odvážná herečka na natáčení filmu, který do českých kin dorazí 25. dubna.