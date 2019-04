jaš, Právo

Režisér Václav obsadil do filmu, jehož natáčení připravoval spolu s producentem Janem Macolou více než deset let, operní hvězdy světových scén Phillipa Jarousského, Emöke Baráthovou, Simonu Šaturovou, Filipa Mineccia, Krystiana Adama a další, známé italské herce, Karla Rodena či Zdeňka Godlu. Hudbu k filmu, kterou tvoří z velké části téměř 250 let nenastudované, a tedy znovu objevené Myslivečkovy árie a skladby, nahraje pod taktovkou Václava Lukse orchestr Collegium 1704.

První klapka česko-italsko-slovenského filmu, jehož koproducentem je Česká televize, padne v Itálii ve druhé polovině července. Natáčet se bude v divadlech v Pavii a Cremoně a v jejich okolí. V září se filmaři přesunou do Janova a poté do Benátek. Několik natáčecích dnů je také naplánováno do Prahy.

Do kin by měl Il Boemo vstoupit na konci příštího roku. Letos na podzim vyjde album s hudbou Josefa Myslivečka v podání uvedených umělců.