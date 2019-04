„Byli jsme velice zarmouceni, když jsme se dozvěděli o tom, že Tania Malletová, která hrála Tilly Mastersonovou v Goldfingerovi, skonala. Naše myšlenky jsou s její rodinou a přáteli,“ zveřejnil oficiální Bondův účet.

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7