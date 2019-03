Stanislav Dvořák, Novinky

Flint zemřel 4. března ve věku 49 let ve svém domě v Dunmow. Podle tamních úřadů se oběsil. Policie nepovažuje úmrtí za podezřelé.

Skupina Prodigy vznikla v roce 1990 v Anglii. Vypracovala se na jednu z nejznámějších elektronických skupin světa a navíc si originalitou svého zvuku a přímočarou chytlavostí některých hitů získala i publikum, které elektroniku nikdy neposlouchalo. Flint byl znám i svou divokou image, pomalovaným obličejem a bláznivým účesem.

K největším hitům Prodigy patří singly Smack My Bitch Up, Breathe, Out Of Space, Voodoo People či Firestarter. První album Experience (1992) platí za zásadní milník v historii elektronické hudby. Přineslo mimo jiné i skladbu Out of Space, založenou na nápadu starého jamajského reggae harcovníka Maxe Romea (originál se jmenoval I Chase the Devil).

Následovala deska Music for the Jilted Generation (1994) s hitem Voodoo People a The Fat of the Land (1997) s proslulými singly Smack My Bitch Up, Breathe a Firestarter. Po delší pauze pak přišla ještě LP Always Outnumbered, Never Outgunned (2004) a Invaders Must Die (2009).