František Cinger, Právo

Mons Kallentoft:

Vůně ďábla





Malin prochází krizí. Šéf ji pošle do Thajska, kde má pracovat jako kontaktní policistka na švédské ambasádě v Bangkoku. Osamělost v cizím prostředí je náročnou zkouškou. Když je ve městě nalezeno zmasakrované tělo švédské ženy, probudí se v Malin lovecký instinkt.

Host, přeložila Eva Nováčková, 351 strana, 339 Kč, e-kniha 229 Kč

Milan Kundera:

Nesnesitelná lehkost bytí





V podání Jiřího Bartošky, jehož volbou podmínil autor vydání audioknihy světově proslulého románu, zní vyprávění o lásce, o Tereze a Tomášovi, o Sabině a Franzovi, o lehkosti a tíze bytí. Poprvé vyšel francouzsky v roce 1984 v Paříži, rok nato česky u Škvoreckých v Torontu.

Tympanum, CD, mp3, 10:46 hodin, 399 Kč

Robert Masello:

Einsteinovo proroctví





Historik umění Lucas Athan, toho času důstojník US Army pověřený zachraňováním kulturních památek naloupených nacisty, objevil na sklonku války v srdci Německa egyptský sarkofág, o který se zajímaly jak nejbližší kruhy kolem Hitlera, tak americká tajná služba.

Dokořán, přeložil Jan Klíma, 296 stran, 348 Kč

Lincoln Child, Douglas Preston:

Faraonova šifra





Autoři přicházejí s pátým dobrodružstvím sympatického dobrodruha Gideona Crewa. Spolu s kolegou Manuelem Garzou se Crew vydává na nepřístupné místo v Egyptě, o němž se zmiňuje mapa v počítači. Garza je přesvědčený, že je tam ukryt zlatý poklad.

BB art, přeložila Jana Kordíková, 296 stran, 299 Kč

Petra Macková Hrochová:

Psí tinder: Randění z po(d)hledu vašeho psa





Veselé příhody buldočka Evžena a jeho atraktivní lidské paničky. Jako nerozlučná dvojice se vydávají do restaurací, na výstavy, na výlety, do posilovny a každý den do práce. Přičemž se zaměřují (oba) na vyhlížení muže, který by jim (oběma) vyhovoval.

XYZ, 280 stran, 289 Kč

Pavlína Brzáková:

Kryštof ÁDéHáDě





Příběh dítěte s vývojovou dysfázií a ADHD vypráví o překonávání překážek, hlubokém zoufalství a prožitcích vykoupení. O naději a lásce, jež hory přenáší. Laskavost a všímavost přinášejí ovoce, a my tu jsme proto, abychom byli jeden druhému pilířem, jenž podpírá nebe.

Eminent, 232 strany, 269 Kč

Denise Linkeová:

Dost dobře nenormální





Německá novinářka Denise Linkeová, které byl ve dvaadvaceti zjištěn Aspergerův syndrom, by mohla sepsat seznam reakcí na diagnózu. Co lidi zklamalo? Že neumí ani jeden trik jako Rainman. A co bylo nejhezčí? Všechno ostatní. Tedy až na předsudky, ty snáší autorka těžce.

Paseka, Pasparta, přeložila Marie Voslářová, 160 stran, 249 Kč, e-kniha 125 Kč

Alexander Gogun:

Stalinova komanda





Ukrajinské partyzánské jednotky v letech 1941–1944. V reakci na bezohledné uplatňování taktiky spálené země, úmyslné provokování okupační moci a vyvolávání odvetných opatření vůči civilnímu obyvatelstvu se udály i bratrovražedné vnitřní konflikty.

Academia, přeložil Libor Dvořák, 464 stran, cena 525 Kč

Jukito Kiširo:

Bojový anděl Alita 4 - Dobytí Salemu





Epická akční sci-fi o bojovém robotovi, kterého najde jednoho dne doktor na vrakovišti, dospívá ke svému velkolepému finále! Od událostí posledních knih uplynulo deset let. Alita se dostala mezi ty, proti kterým bojovala a coby agentka pronásleduje šíleného vědce.

Crew, přeložila Anna Křivánková, 588 stran, 589 Kč