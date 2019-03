Věra Míšková, Právo

Mladí zabijáci





Lily stejně jako její vrstevníci ze školy žije spíš na mobilu než v realitě. Když však do digitálních životů obyvatel města pronikne neznámý hacker, který začne zveřejňovat zejména to, co mělo zůstat skryto, začnou se dít věci a Lily si dříve či později musí položit otázku, zda se vůbec dožije příštího rána. Vše naznačuje tomu, že neznámým infiltrátorem je právě ona sama.

Mladí zabijáci, USA 2018, thriller, 103 min., režie: Sam Levinson, hrají: Odessa Youngová, Hari Nef, Suki Waterhouseová, Colman Domingo, Bill Skarsgård a další.

Útok z hlubin





Severní oceán je místo, kde studená válka mezi západem a Ruskem nikdy neskončila. Stále tu probíhají nebezpečné hry, provokace a dokazování síly. Nejmodernější nukleární ponorky na obou stranách mají nepřítele odstrašit od útoku. Jenže ruská ponorka náhle pošle svého soka na dno. Nad hladinou pak zmizí ruský prezident a velení nad armádou i nukleárním arzenálem se ujímá nebezpečný generál s touhou svoji mocnou armádu konečně použít.

Útok z hlubin, USA/VB 2018, thriller, 121 min., režie: Donovan Marsh, hrají: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Ryan McPartlin a další.

Ten, kdo tě miloval





Kpt. Kalina, policista, milující manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice ducha pak sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným situacím, protože ho vede více jeho rodina, než členové policejního sboru… Postupně se začínají objevovat drobné indicie, že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo.

Ten, kdo tě miloval, Česko 2018, krimi komedie, 90 min., režie. Jan Pachl, hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček, Hynek Čermák, Eva Holubová, Lukáš Vaculík a další.

Motýlek





Film vypráví neuvěřitelný příběh pařížského kasaře Henriho „Motýlka“ Charrièra, který je falešně obviněn z vraždy a odsouzen na doživotí. Trest si odpykává v nechvalně známé trestanecké kolonii na Ďábelském ostrově u Francouzské Guayany. Motýlek je odhodlaný dostat se na svobodu, a tak nečekaně spojuje síly se spoluvězněm Louisem, usvědčeným padělatelem, který mu výměnou za ochranu nebezpečný útěk financuje.

Motýlek, Srbsko/Černá Hora/Malta/USA 2017, 133 min., režie: Michael Noer, hrají: Charlie Hunnam, Rami Malek, Eve Hewsonová, Tommy Flanagan, Roland Møller a další.

Nenávist, kterou jsi probudil





Studentka Starr Carterová žije ve dvou odlišných světech: v chudé komunitě tvořené převážně černošskými sousedy a v bělošské škole, kterou navštěvuje. Ve chvíli, kdy se Starr stane svědkem vraždy svého nejlepšího přítele, kterého chladnokrevně zastřelí policista, ocitá se pod tlakem z obou stran. Je jen na ní, zda se postaví se za pravdu.

Nenávist, kterou jsi probudil, USA 2018, krimi drama, 132 min., režie: George Tillman Jr., hrají: Amandla Stenbergová, Anthony Mackie, Common, Issa Rae, Sabrina Carpenterová a další.