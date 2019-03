Stanislav Dvořák, Novinky

„Poděkuju své ženě, bez ní by to nebylo možné, taky dětem, rodičům, to je pro mě základ, je to důležité. Pak bych poděkoval všem, co dělali na tom filmu, speciálně Olmovi,” řekl producent filmu Všechno bude Jiří Konečný.

Cenu za režii převzal Olmo Omerzu. „Mám strašně velkou radost, chci poděkovat akademii a chtěl bych říct, že mám radost, že můžu natáčet v Čechách a být součástí české kinematografie. Chci strašně poděkovat všem spolupracovníkům, hercům, Elišce Křenkové, která mi pomohla kluky připravovat, a Petrovi Pýchovi za scénář, který mě nadchnul,” řekl Omerzu, původem Slovinec, který se považuje za českého režiséra.

Za ženský herecký výkon v hlavní roli byla oceněna Jenovéfa Boková z filmu Chvilky: „Děkuju akademii, že mi tu cenu dala na konec, protože to bylo hrozně příjemný tady čekat,” uvedla Boková. „Hlavně děkuju Beatě (režisérce Beatě Parkanové), že mi věřila, i když lidi říkali, že se na tu roli nehodím.”

Za mužský herecký výkon byl pak oceněn Karel Dobrý z filmu Hastrman.

„To koukáš mami!” zahájil Dobrý s humorem svou děkovnou řeč. Poté poděkoval režisérovi a „ženě Tereze za všechno”.

Cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize získala Martha Issová za herecký výkon ve minisérii Dukla 61. „Prosím vás, já jsem v úplném šoku. Mě by ve snu nenapadlo, že můžu být mimořádný audiovizuální přínos. Přestože jsem si odmala připravovala děkovnou řeč, až přeberu nějakou cenu, tak vůbec nevím, co mám říct, protože jsem to opravdu, ale opravdu nečekala,“ řekla při převzetí ceny Issová.

Cenu za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli si odnesla Eliška Křenková za film Všechno bude.

Eliška Křenková

Eliška Křenková a Jan František Uher z filmu Všechno bude

Věra Plívová-Šimková

Věra Plívová-Šimková a Ondřej Havelka

Nejlepší herec Karel Dobrý

Režisér Šimon Šafránek (uprostřed)

„Já jsem si chtěla připravit děkovnou řeč, ale strašně jsem se bála, že bych to zakřikla... je to pro mě velká odměna a velké nakopnutí a chtěla bych poděkovat Olmovi (režisér filmu Všechno bude), bez něho bych tady dneska nestála. Chtěla bych poděkovat Jirkovi Konečnýmu a našemu celému štábu a hereckým kolegům, rodině a kamarádům,” uvedla dojatá Křenková.

V mužské kategorii pak zvítězil začínající herec Jan František Uher z filmu Všechno bude. „Teď se mi přitížilo. Chtěl bych poděkovat rodině, dědovi babičce, mamince, taťkovi, bratrům a Elišce, jak to s náma nacvičila. A Olmovi a štábu, všem, co mi pomáhali s filmem,” řekl.

Cenu za kostýmy si odnesla Eva Kotková za film Hastrman: „Já jsem si to hrozně přála a úplně jsem si nepřipravila žádnou řeč, abych to nezakřikla. Děkuju akademii.”

Jenovéfa Boková

Jenovéfa Boková

Petr Pýcha

Cenu za střih si odnesla Jana Vlčková za film Všechno bude.

Václav Švankmajer

Václav Švankmajer a David Vávra

Cenu za scénář filmu Všechno bude si odnesl Petr Pýcha. „Takhle to dopadne, když dva kluky necháte řídit auto... chtěl bych poděkovat kamarádům, Olmovi Omerzu, Jirkovi Konečnému a všem.”

Cenu za scénografii získali Jan Švankmajer a Václav Švankmajer za Hmyz. „Otec tady nemůže být, vyslal mě jako vyslance. Děkuju!” řekl stručně Václav Švankmajer.

Cenu za nejlepší dramatický televizní seriál dostala Dabing Street a v kategorii televizní film a minisérie se radovali tvůrci Dukly 61. „My bychom tuhle chvíli rádi věnovali obětem neštěstí na dole Dukla,” řekl režisér minisérie Dukla 61 David Ondříček a vyzval přítomné, aby jim věnovali minutu ticha.

Za nejlepší masky byl oceněn Zdeněk Klika a film Čertí brko. V oblasti filmové hudby Českého lva získal Petr Wajsar za Hastrmana. „Je velmi příjemné tady stát. Tenhle rok byla konkurence skutečně veliká,” uvedl.

V kategorii kamera byl oceněn Diviš Marek za film Hastrman. Cenu Magnesia pro studentský film obdržel Ondřej Erban za snímek 128 tisíc. „Hrozně si toho cením, protože se mnou byly nominovány úžasné snímky. A musím poděkovat celému štábu a všem, kteří se na filmu podíleli,” uvedl.

Nejlepším dokumentem byl vyhlášen King Skate režiséra Šimona Šafránka. Cenu za mimořádný přínos české kinematografii dostala scenáristka a režisérka Věra Plívová-Šimková. „Měla jsem a mám film ráda... já jsem většinou obsazovala čichem, to poznáte lidi, kteří jdou do toho s ajfrem a celou svou bytostí, takové jsem vyhledávala,” zavzpomínala režisérka.

Cenu za střih dostala Jana Vlčková za film Všechno bude a za zvuk byl oceněn film Domestik.

Nejvíc nominací (třináct) mělo letos drama Ondřeje Trojana Toman s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. Deset nominací měl Hastrman režiséra Ondřeje Havelky a také film Všechno bude Olma Omerzua).