Novinky

Terence Blanchard, který přijede se svou elektrickou kapelou E-Collective, prošel významnými jazzovými skupinami a orchestry, hrál u Lionela Hamptona i v Jazz Messengers Arta Blackeyho. Na sólovou dráhu se vydal v roce 1990, kdy mu vyšla první LP deska.

Od té doby se objevil po boku řady významných jazzmanů, jakou jsou pianistka Dianne Krallová nebo zpěvačky Dianne Reevesová, Dee Dee Bridgewaterová a Cassandra Wilsonová.

Složil také hudbu k celé řadě filmů včetně Malcolma X od Spika Leeho. Získal pětkrát cenu Grammy, jak ale poznamenal: „Je velmi příjemné být uznáván za to, co už jsem vytvořil, jsem za to vděčný, ale o tom život není. Tvořím kvůli tomu, co cítím v duši a co mám v mysli.“ [celá zpráva]

Ve středu se na stejném místě představí izraelský trumpetista Itamar Borochov, který propojuje jazz s blízkovýchodními a severoafrickými vlivy. Hrál i s izraelskou skupinou Yemen Blues. V Praze představí své aktuální album Blue Nights.

O den později pódium ovládne britská trumpetistka bahrajnského původu Yazz Ahmedová, pro kterou je typické využití efektů měnících barvu zvuku nástroje, jak to dělá Kamasi Washington, Jarmo Sermilä či Jon Hassell. Uvede písně z nové desky La Saboteuse.

Pátek 29. března, kdy festival končí, bude vyhrazen československým trumpetistům Oskaru Törökovi, Štěpánce Balcarové, Miroslavovi Hloucalovi a Juliu Barošovi.