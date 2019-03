RECENZE: Dospělá Dido pro dospělé

Letí to. Britské zpěvačce Dido je čtyřicet sedm. Plných šest roků trvalo, než vydala nové album Still On My Mind. A plných dvacet let je to od okamžiku, kdy přišla s debutem No Angel a dotáhla to na první místa hitparád v Británii, Austrálii, Francii a dalších zemích. V roce 2003 vyšla kolekce Life for Rent, kterou svou pozici potvrdila i ztratila. Další dvě desky už úspěšné nebyly.