Věra Míšková, Právo

Důvěrný nepřítel

Andrej pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá vývojem tzv. inteligentního domu, který má znamenat revoluci v bydlení. Je pověřen finalizací projektu. Spolu se svojí čerstvou manželkou se nastěhují do funkčního prototypu, ale to, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se pomalu mění v noční můru…

Důvěrný nepřítel, Česko/Slovensko 2018, mysteriózní drama, 108, režie: Karel Janák, hrají: Vojtěch Dyk, Gabriela Marcinková, Zuzana Porubjaková, Ondřej Malý a další

Louskáček a čtyři říše





Zlatá nit zavede Kláru o Štědrém večeru ke klíči, který otevře skříňku s darem její zesnulé matky. Jenže klíč vzápětí zmizí do fantastického paralelního světa, kde se Klára setká s vojákem a louskáčkem Filipem, armádou myší a regenty, kteří spravují tři říše. Klára s Filipem musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá Perníkářka, získat Klářin klíč a vrátit nestabilnímu světu harmonii.

Louskáček a čtyři říše, USA 2018, rodinný, 100 min., režie: Lasse Hallström a Joe Johnston, hrají: Mackenzie Foyová, Keira Knightleyová, Helen Mirrenová, Morgan Freeman a další

Creed II





Boxer Adonis Creed bojuje se životem i sám se sebou. Chce se věnovat svým nejbližším a zároveň nezanedbat přípravu na důležitý souboj v ringu. Čeká ho silný soupeř, jehož jméno se navíc spojuje s dávným neštěstím v jeho rodině, a blížící se zápas bude proto nejen náročný, ale i velmi osobní.

Creed II, USA 2018, sportovní drama, 130 min., režie: Steven Caple Jr., hrají: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren a další