Stanislav Dvořák, Novinky

„Česká televize 11. února odvysílala od 21.00 hodin pořad Most! (6/8), který obsahoval vulgarismy a nadávky. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění,“ sdělila v písemném vyjádření Rada.

Most!: Luďan se dozvěděl, že Pavel je Dáša.

FOTO: archiv České televize

„Vyčkáme, až nám bude doručeno písemné vyhotovení upozornění, abychom se seznámili s tím, co Rada RTV považuje za porušení zákona. Dodat lze v tuto chvíli to, že pořad byl zařazen do vysílání až po 21. hodině a Česká televize jej označila piktogramem 15+,“ sdělila Novinkám mluvčí České televize Karolína Blinková.

Označování pořadů podobnými znaménky není zákonnou povinností televizí.

Most! patří k nejúspěšnějším seriálům posledních let. Měl dobré recenze a získal si široké řady fandů. Jeho scénář je založený na boření různých tabu. Jde o typ pořadu, kde se vulgarismy používají hodně, ale z uměleckých důvodů, jako je jazyková charakteristika postav.

Podobně si radní postěžovali, že také komedie Díra u Hanušovic vysílaná na ČT1 obsahovala vulgarismy a nadávky.