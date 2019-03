Stanislav Dvořák, Novinky

Honk chce shrnout to nejlepší ze studiových alb, která vyšla mezi lety 1971 a 2016. Zatím poslední deskou Rolling Stones je Blue & Lonesome.

Honk vyjde v mnoha verzích a samozřejmě i na vinylu, konkrétně tedy třeba 3xLP, 2xCD i v digitální podobě.

„Honk obsahuje 36 skladeb, které byly a jsou pro Rolling Stones naprosto zásadními. Patří mezi ně například osm Top 10 singlů – Brown Sugar, Tumbling Dice, Angie, It’s Only Rock And Roll (But I Like It), Fool To Cry, Miss You, Emotional Rescue a Start Me Up, skladby ze zmíněného alba Blue & Lonesome, za které získali Grammy – Ride ‘Em Down a Hate To See You Go,” sdělila Štěpánka Batíková z Universal Music.

Rolling Stones: Honk

FOTO: Universal Music

Ještě bohatší bude luxusní 3xCD/4xLP/digitální verze obsahuje navíc 10 živých skladeb. Mimo jiné Dead Flowers nebo Bitch, na které vystupuje frontman Foo Fighters Dave Grohl, a Wild Horses, která byla nahrána v roce 2018 s Florence Welchovou z kapely Florence + The Machine.

Rolling Stones patří k nejdéle působícím skupinám všech dob. Zatímco mladší rockeři ohlašují konec objíždění stadionů, členové Stones, kterým už pomalu táhne na osmdesátku, mají letos další turné. Od dubna do června budou objíždět USA a Kanadu. Koncert v ČR se zatím neplánuje.