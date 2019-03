Stanislav Dvořák, Novinky

„Kouzlo oslňujících bruslařských výkonů, speciálních efektů a nezapomenutelné hudby vás přenese do království Arendelle. S odvážnou Annou se vydáte na dobrodružnou výpravu za její sestrou Elsou, kterou uvěznily ledové síly v království věčné zimy,“ lákají pořadatelé lední show.

Ledové království

FOTO: Pragokoncert

Děti mohou fandit sněhulákovi Olafovi, horalovi Kristoffovi a jeho sobímu pomocníkovi, aby všichni přivedli léto zpět do svého království. Nepochybně při tom zazní i hit Let It Go (Najednou).

Vstupenky v cenových kategoriích 750, 950, 990, 1390 a 1590 Kč jsou k dostání v prodejní síti Ticketportal.