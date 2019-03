Novinky

„Příčinou smrti bylo oběšení,“ uvedla zástupkyně úřadu koronera Lynsey Chaffeová. „Policie byla na místě, veškeré protokoly byly dodrženy a jeho smrt nebyla označena jako podezřelá,“ dodala.

Devětačtyřicetiletého zpěváka našli 4. března mrtvého v jeho domě v obci North End v Essexu.

Chaffeová upřesnila, že se zatím čeká na závěry toxikologického vyšetření.

O tom, že Flint spáchal sebevraždu, informoval už dříve jeho kolega z kapely Liam Howlett. Na Instagram napsal, že Flint „si vzal život“.

Frontman skupiny Prodigy Keith Flint

FOTO: MONIKA FLUECKIGER, ČTK/AP

Prodigy se stali legendou v 90. letech, kdy prosluli svými největšími hity Out of Space, Voodoo People, No Good (Start the Dance), Smack My Bitch Up, Breathe či Firestarter.

Před deseti lety Flint tvrdil, že už nepije a nebere drogy. V současnosti stále koncertoval a plánoval turné po USA a Evropě s posledním albem Prodigy No Tourists z loňského roku.