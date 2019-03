Alex Švamberk, Právo

Co budete hrát na turné?

Turné pořádáme k vydání desky Data Mirage Tangram, takže budeme hrát skladby z ní. Chceme představit novou hudbu.

V posledních třech čtyřech letech jsme na svých koncertech hráli směs toho, co jsme udělali v minulosti. Nyní budeme hrát nové věci, budeme je hrát celou hodinu.

A možná na konci vystoupení, možná až v přídavcích, zahrajeme pár klasických skladeb The Young Gods.

Vaše nová tvorba je velmi zvukomalebná. Plánujete na koncertech představit nějaké videoprojekce?

Na tomto turné ne. Rádi bychom je měli, ale počkáme s nimi. Nejdřív bude jen hudba a světla.

Nabídnete v závěru průřez repertoárem, nebo jen skladby z prvních dvou desek, když ovládá sampler Cesare Pizzi, který se podílel jen na nich?

Zazní i pár písní, které Cesare nesložil, budeme hrát Gasoline Man, Kissing The Sun a další, takže zahrajeme něco z repertoáru z devadesátých let, ale jen málo písní nebo žádné z alba Second Nature. Sice pořád přemýšlíme o zařazení nějakých písní z desky Super Ready a právě ze Second Nature, ale není jasné, zda na ně dojde. Chceme se opravdu soustředit především na novu desku.

Od vydání předchozího alba uplynulo osm let. Jaký to je pocit natočit po tak dlouhé době další?

Je to vždycky skvělé, protože je to velké dobrodružství. Dokud je autor a kapela kreativní, je to výborné a nezáleží na tom, jestli to trvá dlouho, nebo ne. Samozřejmě když člověk někdy začne něco nového, vyžaduje to čas. Už nejsme mladí. A pokaždé je trochu divné, když se objeví možnost dokončit to.

Mám z toho radost, protože pro mě je nejlepší být v kapele. Je to lepší než dělat hudbu sólově nebo sám pro film, protože v kapele existuje přátelství, sdílíte ideje a vývoj se může ubírat směrem, který člověk ani neočekává.

Jak se vám podařilo přesvědčit Cesara Pizziho, aby se podílel na novém repertoáru? Předtím to přece dlouho odmítal.

Cesare je člověk, který přináší mnohá překvapení. Obvykle říká ne a pak změní rozhodnutí. Udělal to i v počátcích kapely. Dlouho říkal, že nechce hrát v kapele, a o tři měsíce později v ní byl.

Když jsme v letech 2012 a 2013 vyrazili na turné s materiálem jen z prvních dvou desek, tvrdil, že chce hrát jen ten repertoár a nechce už tvořit nic jiného. A teď jsme tady s novou deskou. Změnil prostě názor.