Jaroslav Špulák, Právo

„Junk Town je subkultura postapokalyptické vize se základnou ve středních Čechách. V létě pořádá stejnojmenný festival, na který nemá člověk, jenž není členem komunity, velkou šanci se dostat. Do prodeje jde pár vstupenek, ale ty jsou během dvaceti třiceti minut rozebrané,“ vysvětluje kytarista Sakala, jenž skupinu Projekt Parabelum před lety spoluzakládal.

Na zmíněném festivalu je možné ledacos. Například se nechat prodat do otroctví či se nechat najmout jako lovná zvěř. Samozřejmě si ho lze i jen užívat. Projekt Parabelum na něm dvakrát koncertoval a jeho nová deska je pocta Junk Townu.

„Koná na území bývalé vojenské základny, a není zdaleka jenom hudební. Je to postapokalyptický festival, místo setkání, a podle toho jsou lidé na něm oblečení. Jako by člověk vstoupil do skvělého céčkového filmu. Projekt Parabelum je kapela, která má určitou kostýmovou prezentaci a vizi blízkou představě i životům občanů z Junk Townu. Oni si našli nás, a my je. Když jsme na festivalu hráli poprvé, atmosféra nás naprosto pohltila. A myslím si, že i lidé ze subkultury nás přijali nadšeně. Stali jsme se jedněmi z nich a oni jedni z nás. O tom je naše nové album,“ vysvětlil Sakala.

Dodal, že když kapela vydává novou desku, její obsah by měl vypovídat o etapě, ve které se právě nachází. Poslední album tedy představuje filozofii kapely, a filozofie kapely je filozofie města Junk Townu. „Jaká ta filozofie je? Navždy ozařuj a ozařuj navždy,“ sdělil Sakala.

Když chceš zapalovat, musíš hořet

Od začátku existence skupiny se texty jejích písniček týkají především počítačových her, komiksů nebo filmů.

„Projekt Parabelum je v první řadě parta solárních elektrikářů, která se snaží hrát poctivý rokenrol. Když chceš zapalovat, musíš sám hořet. To je základ. Naše hudba má vždycky příběh. Na něj se pak nabalují obsahy skladeb, což se děje i po vizuální stránce,“ vysvětlil Sakala. „Kdosi moudrý řekl, že muzika musí být hlavně zábava. Snažíme se toho držet.“

V roce 2004 vydal Projekt Parabelum debutové album Loading..., o šest let později přibyla deska Radiola a v roce 2014 kolekce Ravenholm, jež vyšla pouze na internetu. Junk Town je čtvrtá nahrávka.

„Díky pořadatelům české soutěže Skutečná liga a úspěchu na takzvané Eliminaci, což je výběr kapel v několika evropských městech, jsme mohli v létě roce 2017 vystoupit na největším evropském, a možná světovém hudebním festivalu Przystanek Woodstock v polském městě Kostrzyn nad Odrou. Bylo to neskutečný zážitek. Hráli jsme na hlavním pódiu, které bylo velké jako zimní stadion. Měli jsme vlastní šatnu, dva lidi, kteří se o nás starali, úžasný zvuk, a odehráli jsme koncert s famózním ohlasem. Když jsme odjížděli, bylo v areálu na ploše pět krát pět kilometrů milion sto tisíc diváků. Každému muzikantovi bych přál, aby něco takového aspoň jednou zažil, bylo to opravdu meziplanetární a mělo to význam“ vzpomíná Sakala.

Sakala z kapely Projekt Parabelum.

FOTO: archiv kapely

Do Polska se kapela vrací. Hrála už několikrát v tamních klubech a vystoupila na festivalu v Lubsku. Čekají ji i koncerty v Gdaňsku a Varšavě. „Když jsme na Woodstocku dohráli, lidé pod pódiem skandovali Sto lat, tedy Sto let. V Polsku je to přání fanoušků kapele poté, když se její koncert líbí,“ podotkl Sakala.

Projekt Parabelum je samozřejmě aktivní i na domácí scéně. Na konci loňského roku absolvoval turné se skupinou Krucipüsk, před sebou má pár jarních koncertů, festivaly a pomalu nabírá energii pro nové skladby.