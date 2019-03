jaš, kul, Právo

„I když tento text vznikl dříve, než se mi to v životě odehrálo. Takže jsem si jím sama vyvěštila budoucnost,“ vysvětluje Horváthová.

Píseň má premiéru v podobě videoklipu, který kapela natočila vlastními silami. Po Horváthové, která se ujala režie klipu k předchozímu singlu Lalou, usedl do režisérského křesla klávesák a designér Kafes33. K ruce mu byl za kamerou bývalý bubeník kapely Tomáš Bláha. Ústřední roli ve videoklipu ztvárňuje zpěvačka Horváthová, která zúročuje své bohaté herecké zkušenosti.

Tématem videoklipu je samota, kterou nemusí zahnat ani partnerský vztah nebo večírky. Vedle ní se v klipu objevují i herci Jan Jankovský, Alena Dostálová, Ondřej Černý nebo Lukáš Bochníček a mnoho neherců, přátel kapely.

Záběr z klipu Místa mýho pokoje kapely Monoskop.

FOTO: archiv kapely

Monoskop dosud spoléhal na vlastní produkční schopnosti, teď se však poprvé rozhodl přizvat k dílu Lukáše Chromka, zkušeného hudebníka a producenta, který pomáhal pilovat zvuk Thomovi Artwayovi i Michalu Hrůzovi.

„Na začátku jsme mu poslali věci, o kterých jsme si mysleli, že mají nějaký potenciál, a on si z nich vybral právě Místa,“ přibližuje zákulisí evoluce singlu zakládající člen Ondřej Ždánský. „Myšlenka zkusit to s producentem tu byla už dřív, jen jsme hledali, koho oslovit, aby to pro nás ani pro něj nebyl krok úplně mimo žánr, a přitom aby to byla zajímavá zkušenost pro obě strany.“

Novou zkušenost by šestičlenná parta z Prahy ráda zopakovala i při přípravě desky, jejíž je singl předzvěstí.