Šťastný Lazzaro vstoupí do kin díky KVIFF Distribution – společnému distribučnímu labelu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, České televize a Aerofilms. Autenticky působící snímek byl obsazen zajímavou směsicí známých hereckých tváří i absolutních neherců. Jeden z nich, ani ne dvacetiletý student Adriano Tardiolo, ztvárňuje přímo titulní postavu mladého Lazzara.

Hledání protagonisty pro tuto roli bylo velice zdlouhavé. Po mnoha castinzích a zkouškách se zhruba tisíci vrstevníky našli tvůrci Adriana až na jedné z italských středních škol. K přijetí role herecky zcela nezkušeného studenta nakonec přesvědčila sama režisérka Alice Rohrwacher.

Z profesionálních herců je českým divákům nejpovědomější Alba Rohrwacher, starší sestra režisérky filmu. Čeští diváci ji znají zejména z úspěšného italského snímku Naprostí cizinci.

Luca Chikovani (uprostřed) ve filmu Šťastný Lazzaro

FOTO: Aerofilms

Dalším protagonistou, pro něhož je Šťastný Lazzaro první hereckou příležitostí, je Luca Chikovani, youtuber a písničkář původem z Gruzie, kterého proslavil internet. Poté, co se svou matkou přesídlil před čtyřmi lety do Říma, začal na YouTube nahrávat vlastní verze popových hitů, například Justina Biebera, One Direction, Eda Sheerana, Justina Timberlakea a dalších, které mu vynesly přes pět milionů zhlédnutí. Jeho obsazení právě do filmu Šťastný Lazzaro bylo pro mnohé jeho fanoušky velkým překvapením.