Stanislav Dvořák, Novinky

„K filmu mám vřelý vztah, hlavně k pornografii. Člověk přijde na jiné myšlenky. Představí si, že tam bude Rocco Siffredi, do čehož mi chybí dvacet centimetrů. Film je, jak už říkal Vladimír Iljič Lenin, velká věc. Obdivuju se tomu. Když jsem viděl dnes Roberta Reforda, tak on vyhraje. Amerikáni, i když je osobně nemám rád, protože jsou to navoněný Rusové, to dovedou,” vysvětlil svůj vztah ke kinematografii Jan Saudek.

„Jsem šťasten, že jste si mě vybrali, a těším se, že až mi bude 100, tak si mě vyberete ještě jednou. Děkuji,” uzavřel svou řeč na tiskové konferenci.

Hlavním hostem Febiofestu je Peter Fonda, slavný hollywoodský veterán, který ztvárnil desítky rolí. Mimo jiné hrál ve filmech Bezstarostná jízda, Divocí andělé, Vítězové, Lilith, Vězeňské blues a 3:10 Vlak do Yumy. Obdrží cenu Kristián za přínos světové kinematografii.

Peter Fonda

FOTO: Profimedia.cz

Celý festival zahájí film The Old Man and the Gun (Gentleman s pistolí) s Robertem Redfordem v hlavní roli. Jde o příběh starého lupiče gentlemana, který se, rozhoduje, zda odejít na odpočinek, nebo se pokusit žít naplno.

Cenu Kristián dostane na zahájení festivalu Jiřina Bohdalová. Stříbrnou medaili za přínos kinematografii udělil festival Febiofest Jiřímu Menzelovi.

Oscarové snímky, nezávislé filmy i zombie muzikál



„V sekci Made in USA se prezentují nezávislejší filmy od menších odvážnějších produkcí,” uvedl dramaturg Michal Hogenauer. Letos převažují ženské hrdinky, třeba učitelka mateřské školy ve filmu Básník ze školky. V sekci Noční cirkus se zase budou promítat žánrové filmy, krváky a divné komedie. Nechybí třeba kombinace zombie hororu a muzikálu.

Febiofest se koná v Praze a v patnácti městech v každém kraji. Podle ředitelky programu Anny Kopecké letos uvedou 156 filmů. Přes 80 procent jsou premiéry, které diváci mohou vidět poprvé na Febiofestu.

Premiéru si na festivalu zažije také americký film Barryho Jenkinse If Beale Street Could Talk, drama z Harlemu sedmdesátých let, které má tři nominace na Oscara.

Hostem festivalu bude také držitel Oscara Bille August, dánský režisér, který natočil snímky jako Dům duchů, Pelle dobyvatel a Bídníci. V Praze rovněž obdrží cenu Kristián.

V dokumentární sekci je nejočekávanější film Petera Jacksona Nikdy nezestárnou. Jde o unikátní remasterované záběry, které zachycují 1. světovou válku očima obyčejných lidí. Filmaři zpracovali 100 hodin materiálu.