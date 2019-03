Jindřich Göth, Právo

Co si počít, zjistíte-li, že váš dosavadní život byl vlastně do značné míry klam, hra na vzornou rodinu, přičemž váš manžel vedl celou dobu dvojí život, jenž ho zavedl do vězení, a vy se kvůli němu musíte naučit hrát novou hru, osvojit si zcela novou roli? Tak se z uťáplé puťky Giny Royalové stala energická a na vše připravená Gwen Proctorová.

Žije v ústraní se svými dětmi, jimž dala rovněž nová jména, je vždy ve střehu, vždy připravená čelit jakémukoliv nebezpečí. Je tak trochu paranoidní, což se v její situaci dá pochopit, zvlášť když ji minulost začíná až nebezpečně dohánět, a v místě, kde žije, se začnou dít vraždy, až nápadně připomínající modus operandi jejího manžela Mela. Ten je ovšem ve vězení, tak kdo tedy vraždí?



Na dně je takřka klasický thriller. Přináší napínavé čtení, je svižně napsané, s poměrně chytlavou zápletkou. Autorka se nezdržuje dějovými odbočkami, řítí se vpřed až do finálového rozuzlení, které je ale poněkud přitažené za vlasy.

Je znát, že si nedala moc práce s promýšlením motivace jednajících postav. Vše je naznačeno jen vágně, prostě se rozhodla tak, aby měla k dispozici nečekaný dějový zvrat. Ten ale nevychází příliš z logiky věci, děje se jen proto, že se nějaké takové odhalení očekává.

Nejasné jsou také pohnutky další důležité postavy, které by se ale teoreticky mohly dostatečně osvětlit v případném pokračování. Caineová si totiž otevřeným závěrem evidentně připravila půdu pro další díl. Na dně je přesně ten případ knihy, která se velmi dobře čte například na dovolené, přičemž za pár dní se spolehlivě vykouří z hlavy.

Rachel Caineová: Na dně Moba, překlad Agáta Hamari, 360 stran, 341 Kč



Celkové hodnocení 60 %