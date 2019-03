Stanislav Dvořák, Novinky

„Havana byl opravdu v tomto roce jasná jednička. Časem pořád nabírala spád a dosáhla výjimečných čísel, jak neustále kralovala hitparádám,“ poznamenala šéfka IFPI Frances Mooreová.

Písnička vznikla už v roce 2017. Prodalo se asi 19 milionů kopií, ale slovo „prodalo“ je poněkud zavádějící. Nejde jen o skutečný prodej v obchodech nebo na internetu, ale o tzv. ekvivalenty.

Výsledek se složitě vypočítává i ze streamování na různých placených službách. Jinak to dnes nejde, protože význam streamu neustále roste, zatímco prodeje, včetně mp3, už pár let neustále klesají. Jediné, co roste, je obliba klasických vinylových desek.

Mezi další úspěšné singly roku 2018 se zařadil třeba God's Plan od Drakea. Zpěvák Ed Sheeran bodoval dokonce dvakrát - singly Shape of You i Perfect se dostaly do TOP 10, stejně jako Maroon 5 a Girls Like You, Luis Fonsi a Despacito, Tia Ray a Be Apart, The Chainsmokers & Coldplay a Something Just Like This nebo Marshmello & Anne-Marie s hitem Friends. Žebříček uzavírá Post Malone (feat. Ty Dolla $ign) a jejich Psycho.