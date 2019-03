Jindřich Göth, Právo

Je jasné, že už to není „ten“ Nerez jako na albech Masopust nebo Na vařený nudli. Hlavní rozdíl je samozřejmě ve zpěvu. Šoralová není Zuzana Navarová, postrádá její civilnost, nezúčastněný projev, v němž se s emocemi nechodilo na trh.

Navarová byla introvert, zpívala si spíš „pro sebe“, kdežto extrovertní Lucia Šoralová to hrne od prvního okamžiku, kdy se dostane k mikrofonu. Už druhá skladba Vřes je zcela v její režii. Do veršů Vítězslava Nezvala se pokládá se vší vervou, její hlas naříká, vyčítá, přesvědčuje, místy i zraňuje.

Obal alba

FOTO: Warner Music

Je třeba si na to chvíli zvykat, ne každému bude tento přístup po chuti, ale je to zřejmě jediná možnost, jak se pokud možno se ctí vyrovnat srovnání se starým Nerezem. Však také album vyšlo nikoliv pod hlavičkou Nerez, nýbrž Nerez & Lucia, to je třeba mít na paměti.

Co samozřejmě zůstalo, je úžasná žánrová pestrost Nerezu a také jedinečný muzikantský fortel. Sázavský s Vřešťálem jsou příliš zkušení muzikanti, než aby odevzdali nějaký nedodělek.

Na albu se mísí šanson, klezmer, folk i pop, zpívá se česky, slovensky, romsky, hebrejsky, prostě je to ukázkový multikulturní celek, v němž jde nakonec o jediné, totiž o dobrou písničku bez ohledu na výrazové prostředky.

Kardinální otázka samozřejmě zní, zda se Zlom může podívat zpříma do očí klasickým nerezovským albům. Odpověď si ale každý posluchač musí dát sám. Je to nicméně skutečně zlomová deska, nový začátek. A jako takový slibuje docela nadějné vyhlídky.

Nerez & Lucia: Zlom Warner Music/Monitor, 41:00

Celkové hodnocení 75 %