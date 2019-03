Stanislav Dvořák, Novinky

V ukázce se objevuje Arya Stark (Maisie Williams) bojující o život. „Znám smrt. Má mnoho tváří. Těším se, až uvidím tuhle,” říká drsňácky. Trailer napovídá , že se blíží velká bitva a ve vzduchu bude poletovat spousta draků.

V poslední sérii se diváci setkají také s Lenou Headey, Peterem Dinklagem, Johnem Bradleym, Isaacem Hempsteadem Wrightem, Liamem Cunninghamem a Gwendoline Christie. Osmou řadu režírovali Miguel Sapochnik, David Nutter, David Benioff a D.B. Weiss a skládá se jen z šesti dílů místo tradičních osmi, jsou však o to delší.

Bývalý šéf HBO Richard Plepler uvedl, že to bude spíš „šest filmů” než epizod. Každý má devadesát minut. Závěrečná série se bude vysílat od 14. dubna na HBO.

Už v roce 2018 televizní společnost sdělila, že pracuje na velkolepém seriálu, který je prequelem Hry o trůny a odehrává se tisíce let před dějem tohoto televizního trháku. Zatím se neví, kdy bude první díl k vidění. Vše nasvědčuje tomu, že si diváci počkají dlouho, protože HBO nechce začít s novinkou ve chvíli, kdy první seriál skončí.

Závěr seriálu bude velkolepý.

FOTO: HBO

„Chci, aby poslední řada Hry o trůny byla poslední řadou Hry o trůny, nechci to používat ke spuštění něčeho jiného, chci, aby to vyniklo jako finále nejskvělejšího televizního seriálu všech dob, nechci dělat nic, co by to narušilo,” vysvětlil loni programový ředitel Casey Bloys.

Nový seriál píšou George R. R. Martin a Jane Goldmanová, která je současně showrunnerem pořadu (něco mezi producentem, scenáristou a režisérem). Tvůrci Hry o trůny David Benioff a D. B. Weiss se na seriálu nijak nepodílejí. Hra o trůny trhala rekordy ve sledovanosti a obdržela dohromady 240 různých ocenění pro herce, režiséry či scenáristy včetně Zlatých glóbů a Emmy.