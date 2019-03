Novinky

Zřejmě největší slávu mu přinesla role tajemného a komplikovaného Dylana v seriálu Beverly Hills 90210.

V poslední době hrál v seriálu Riverdale a navíc si ho vybral Quentin Tarantino do svého nového projektu Once Upon a Time in Hollywood. Luke Perry by si tak mohl zahrát s Leonardem DiCapriem, Bradem Pittem a Alem Pacinem. Zatím se léta potloukal spíše ve vedlejších rolích v méně známých seriálech, například Oz, Jeremiah, Windfall, John ze Cincinnati či Tělo jako důkaz.

Ve filmech se objevil ve snímcích Buffy, zabíječka upírů, Pátý element (1997) či Alice Upside Down.

Americký herec Luke Perry

FOTO: Profimedia.cz

Server Variety napsal, že Perry dostal mrtvici v den, kdy byla zveřejněna zpráva, že se chystá pokračování seriálu Beverly Hills 90210. V nové sérii se měly vrátit teenagerské idoly devadesátek jako Jason Priestley, Jennie Garthová, Ian Ziering, Gabrielle Carterisová nebo Brian Austin Green a Tori Spellingová.

Herec měl z manželství s Rachel Sharpovou dvě děti, a to syna Jacka (21) a dceru Sophii (18).

Rodina v prohlášení uvedla, že herec byl ve chvíli skonu obklopen dětmi a svými nejbližšími. „Děkujeme za modlitby a slova podpory, které jsme dostávali z celého světa. Nyní prosíme o soukromí v době svého velkého smutku. Žádné další detaily nebudou zveřejněny,“ napsala rodina v prohlášení.