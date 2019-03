kul, Právo

Její hudební zbraní je mix hip-hopu, metalu, rock’n’rollu, funku, blues s příměsí soulu, jazzu i latiny. V Praze Fun Lovin’ Criminals zahájí evropskou část turné k novému albu Another Mimosa, které navazuje po dvaceti letech na slavné album Mimosa. Stejně jako tehdy je věnováno zejména coververzím oblíbených písniček členů kapely.

„V České republice máme skvělé fanoušky a pokaždé jsme se tu cítili úžasně,” říká zakládající člen, baskytarista, zpěvák a klávesista Brian „Fast“ Leiser. „Chceme vždycky lidi vtáhnout do naší muziky tak, aby si spolu s námi celou show užili. Na koncerty Fun Lovin’ Criminals se totiž chodí za radostí.“

Důvody, proč se Fun Lovin’ Criminals, ač původem z New Yorku, těší oblibě ve Velké Británii i u nás, jsou humor, nadhled, schopnost glosovat různé situace, smysl pro sarkasmus, ironii a sebeironii. Koncertní set nabídne pohled do bohaté historie kapely. Po Praze legendární kapela zavítá do Berlína, Kodaně a Hamburku.