Může jít o připomenutí minulých revolučních událostí u nás či ve světě nebo naopak výhled do budoucnosti na možné další revoluce za lepší svět či reflexe současné čtvrté průmyslové revoluce, kterou doprovázejí klimatické změny, umělá inteligence, nanotechnologie, biotechnologie či 3D tisk.

Návrh by měl představovat samostojnou instalaci, která kreativním způsobem pracuje se světlem jako důležitou technologickou součástí díla. Vítány jsou i projekty, které v sobě neotřelým způsobem prezentují současné pokročilé technologie. Díky umístění festivalu do večerního města je však žádoucí, aby i tak zůstávalo světlo v díle přítomno.

Vybrané dílo bude umístěno do venkovní lokace centra Prahy, proto by mělo minimálně po dobu jednoho týdne odolat podzimním povětrnostním podmínkám. Při tvorbě interaktivního díla je potřeba myslet na vysokou návštěvnost události, a proto instalace musí odolat náporu tisíců diváků. Životnost díla by neměla končit posledním dnem akce.

Letošní výzva je pořádána ve spolupráci s komunitní dílnou PrusaLab, která poskytne prostředky a zázemí pro realizaci instalace. Uzávěrka přihlášek je 27. března 2019.