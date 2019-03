Stanislav Dvořák, Novinky

Solange pochází z hudební rodiny, a tak nepřekvapí, že se už v šestnácti pokusila o desku. Tehdy ovšem nešlo o jednoznačný úspěch a Solange se později od debutu téměř distancovala, protože o něm rozhodovali producenti víc než nezkušená zpěvačka, která tehdy byla spíše dítě.

V roce 2016 přichází s dospělejším albem A Seat at the Table, které kritika už ocenila, a dařilo se mu i komerčně. Dokonce bylo první v hitparádě Billboard 200. Přineslo hity Cranes in the Sky a Don’t Touch My Hair.

Solange sice vypadá podobně jako Beyoncé, ale nekopíruje ji, nesnaží se dělat mainstream okořeněný soulem, ale spíš jemnou elektroniku a soul-jazzové náladovky. V každém případě jde o mnohem alternativnější věci.

Současně s novou deskou spustila tak trochu záhadné stránky BlackPlanet.com, které nenabízejí obvyklé rubriky a klipy jako u jiných zpěváků, ale tajemné výroky a fotografie.