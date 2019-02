Stanislav Dvořák, Novinky

Producenti teď podle amerického magazínu Variety hledají dvě herečky pro důležité postavy – jednu agentku MI6 a jednu Bondovu spolupracovnici (či milenku), jednoduše řečeno bondgirl. Jde o dvě dámy, které by měly strávit na plátně s Bondem nejvíc času. Také není jasné, kdo bude hlavní „záporák“, s nímž se agent 007 vypořádá.

Billy Magnussen

FOTO: Profimedia.cz

Podle neoficiálních informací by mohl hrát Billy Magnussen důstojníka CIA, jehož cesty se kříží s Bondovými. Herec už jednou pracoval s režisérem 25. bondovky Carym Joji Fukunagou, a to na seriálu Maniac. Režisér ho chtěl také do filmu o životě Leonarda Bernsteina, ale projekt byl odložen.

Velký zájem je údajně o filmového Freddieho Mercuryho Ramiho Maleka, který čerstvě dostal Oscara. Problém ale může vzniknout kvůli jeho závazkům k seriálu Mr. Robot, přesto pořád probíhají jednání, jak by se dalo stihnout obojí.

Rami Malek se raduje z Oscara za roli Freddieho Mercuryho.

FOTO: Mike Blake, Reuters

V bondovce se objeví také Lea Seydouxová či Naomie Harrisová, ale to nebudou hlavní bondgirls.

Pracovní, tedy neoficiální název filmu, zní Shatterhand. Zřejmě proto, že Bondův nepřítel Ernst Stavro Blofeld v knize Žiješ jen dvakrát (1964) použil falešné jméno Guntrum Shatterhand.

Homosexuála nechtějí, černoch nevadí



Není žádným tajemstvím, že nové filmové bondovky už opustily klasický styl z šedesátých/sedmdesátých let a tím zmizela i osobitost. Dnes jde v podstatě jen o předražené generické akční filmy.

Idris Elba

FOTO: BBC

V posledních letech se také rozvinula debata o tom, zda by se postava Bonda neměla radikálně změnit. Zahraniční tisk spekuloval o tom, že by se agent změnil v ženu, černocha, gaye a podobně.

Podle průzkumu z roku 2018 by Britům nevadilo, kdyby se Bond změnil, ale zase ne moc. Většina účastníků ankety nemá problém s Bondem, který by pocházel z tamní etnické menšiny. Nejraději by pak jako nástupce Daniela Craiga viděli černého herce Idrise Elbu. Jen 40 % Britů by přeneslo přes srdce, kdyby byl Bond gay a úplně nepřijatelné je pro většinu, aby byl ženou, nebo dokonce cizincem.

Premiéra nové bondovky byla stanovena na 8. dubna 2020.