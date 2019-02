Stanislav Dvořák, Novinky

Rockeři Airbourne se dali dohromady v roce 2003 a po vzoru AC/DC zasvětili své životy hutným hardrockovým riffům a ječivému zpěvu. Zdá se, že nechtějí přinést do hudby něco nového, ale naopak něco starého.

S debutem Runnin’ Wild (2007) se celkem proslavili v Austrálii a pokračovali alby No Guts, No Glory a Black Dog Barking. S tímto materiálem objeli svět a byli vřele přijati i v Evropě.

O poslední studiovce Breakin’ Outta Hell z roku 2016 The Guardian ve své čtyřhvězdičkové recenzi napsal, že jde o přímočaře brutální a zároveň příjemnou desku. Nachází se na ní skladba It’s All For The Rock’n’Roll věnovaná památce Lemmyho Kilmistera z Motörhead, s nimiž Airbourne několikrát koncertovali. Lemmy se objevil v jejich deset let starém klipu ke skladbě Running Wild.

Vstupenky na pražský koncert za 550 Kč budou v prodeji od 1. března na fource.cz a u prodejců GoOut.cz a Ticketmaster.