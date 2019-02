Eva Vejdělková, Právo

Kreativní producent ČT Michal Reitler, který stál u vývoje seriálu od samého počátku a má na jeho podobě zásadní podíl, uvedl, že o pokračování s autory seriálu neuvažují.

„Nejsme přesvědčeni, že bychom byli schopni udělat druhou řadu lepší než první. A bez téhle ambice by to bylo nezodpovědné. Vůči Mostu, postavám i divákům. A nejsme k tomu ani tlačeni komerčním zájmem,“ vysvětlil.

Dodal, že totéž platí i pro případný spin off, tedy seriál, který z původního díla převezme jen jednu nebo několik postav a rozvíjí jiný příběh. Tímto způsobem vznikl v ČT krimiseriál Rapl, když převzal ze seriálu Cirkus Bukowsky postavu majora Kuneše, nebo Strážmistr Topinka navazující na Doktora Martina.

Režisér Jan Prušinovský dodal, že ho taková myšlenka dosud ani nenapadla, vůbec o tom nepřemýšlí ani teď, když seriál získal tak obrovský ohlas, a vlastně by ani nemohl. „Mám teď jinou práci,“ vysvětlil.

Most! se stal během osmi týdnů fenoménem a je pravděpodobně prvním českým seriálem, kterému dlouhodobě díl po dílu stabilně stoupala sledovanost. S výjimkou menšího poklesu u druhého a také závěrečného dílu. Začínal na 1,308 milionu diváků starších patnácti let a po osmi týdnech skončil při 1,61 milionu dospělých.

Každý díl přivedl k obrazovkám průměrně 1,35 milionu diváků starších patnácti let. Do týdne po odvysílání jej odloženě, na webu nebo v televizi vidělo dalších 680 tisíc lidí, přičemž v tomto případě jde o diváckou skupinu od čtyř let.

„Podobně jako s jednotlivými díly rostla televizní sledovanost, zvyšovala se i popularita na internetu. Vzestupný trend mělo i hodnocení spokojenosti, originality a zaujetí seriálem,“ uvádí mluvčí ČT Karolina Blinková.

Nejvíce se podle ní na Most! dívali lidé na severozápadě republiky, tedy právě na Mostecku a okolí, dále v Praze a obecně spíše obyvatelé větších měst.