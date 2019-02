Jaroslav Špulák, Právo

„V Ovoci jsem skončil na podzim 2017. Na jaře toho roku jsme absolvovali turné s kapelou UDG a po něm odešel náš bubeník Franc. Mrzelo mě to, ale zůstal jsem. Po půlroce bylo však jasné, že to dál nepůjde. Hrozně dlouho jsem tehdy řešil, jestli dokážu ještě vrážet energii do kapely, ve které nebylo jasné nic. Měl jsem na starosti přípravu jarního turné, ale nemohl jsem nikomu nic slíbit, protože ta parta přestala fungovat. A tak jsem oznámil svůj odchod, po kterém se kluci sami rozhodli s kapelou nepokračovat,“ vysvětlil Láska Právu.

Další hudební plány neměl. Odjel na tři týdny s kytarou do Indonésie, kde si věci srovnal v hlavě a přivezl domů i pár hudebních nápadů. Na jaře loňského roku se rozhodl, že začne skládat a vydávat své písničky. Inspirovalo ho k tomu i Bytové turné skupiny Imodium, jehož několika zastávek v bytech fanoušků se zúčastnil.

Láska byl punkáč, nyní je písničkář.

FOTO: Aneta Jodar

„Řekl jsem si, že by mě ta akustická cesta mohla bavit a napadlo mě, že zkusím vystupovat sám. Obdivuju Pokáče, který pouze s kytarou dokáže rozezpívat lidi v celém sále. Netušil jsem, že s ním už za rok vyjedu na turné jako předskokan,“ vzpomněl Láska, který 1. března odehraje ve Vysokém Mýtě jako host koncert na první zastávce Pokáčova jarního turné.

„Samozřejmě jsem o svém rozhodnutí být sólista mnohokrát pochyboval. Celý život si kladu otázku, jestli na to, co v hudbě dělám, vůbec mám. Myslím si ale, že je lepší zdravě pochybovat než si nekriticky myslet, jak jsem úžasný,“ přiznává.

K produkci svých písniček přizval Thoma, zpěváka a kytaristu skupiny Imodium. Pod jeho dohledem natočil první singl Hezká písnička a vlastně i všechny další včetně aktuálního Fejs tu fejs. Některé texty mu píše jeho kamarád David Konopáč.

Video

Klip ke skladbě Jako já

„Snažíme se skládat texty tak, aby o něčem byly. Velmi důležitá je pro mě píseň Jako já. Je o závislosti – na někom, na něčem. Prošel jsem si obojím. Znám závislost na člověku i závislost na alkoholu. Když mi bylo čtyřiadvacet, cítil jsem, že mi alkohol přerůstá přes hlavu. Studoval jsem tehdy v Portugalsku a tam to byl jeden velký mejdan. Jsem rád, že jsem se toho dokázal bez cizí pomoci zbavit,“ vysvětluje Láska. Jeden jeho kamarád si prý nechal část refrénu této skladby vytetovat na tělo.

První sólové vystoupení absolvoval loni v prosinci na Vysočině. Ostychu a obav ho zbavila skupina fanynek, která ho znala již z dřívějška. Jakmile začal hrát a zpívat, přiběhly do první řady a dodaly mu tím potřebnou sebedůvěru, takže z něj veškerá tréma spadla a koncert dopadl výborně. Navíc se ujistil v tom, že chce opravdu dělat hudbu tímto způsobem.

Nyní je před ním dvaadvacet koncertů v roli hosta na turné písničkáře Pokáče. K dispozici má asi patnáct skladeb, z nichž bude svůj program skládat.

„Před dvěma lety jsem jel s Pokáčem a dalšími dvěma lidmi na vyhlášení cen Žebřík do Plzně. Řekl jsem mu, že mám chuť udělat si občas nějakou sólovou písničku, a on mi odpověděl, že super nápad a ať to určitě zkusím. Když jsem pak vydal první, zavolal jsem mu a drze se ho zeptal, jestli by mě nevzal na turné. Odpověděl, že je to otevřené a že na to bude myslet. Loni na podzim jsem se mu připomněl a za pár dnů nato jsem s ním jel jako divák na jeho koncert do Písku. No a za čtrnáct dnů mi napsal, že kdybych chtěl, můžu s ním jarní turné 2019 jet,“ říká Láska.

Láska míří na své první turné. Bude předskakovat Pokáčovi.

FOTO: Aneta Jodar

V letošním roce by chtěl vydat ještě dvě nebo tři nové skladby včetně klipů. O albu uvažuje až někdy později, a ví také, že moudřejší bude po skončení turné s Pokáčem.

A jak vznikl jeho pseudonym Láska? „Není v tom nic složitého. Druhá část jména Václav je lav. Přepsáno do angličtiny je to love, tedy láska. V punkovém prostředí mi to zpočátku připadlo nepatřičné, ale když pak Kuba Ryba z kapely Rybičky 48 řekl, že mu to přijde jako nejlepší přezdívka na scéně, přijal jsem ji a mám ji i rád,“ usmál se na závěr.