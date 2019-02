Stanislav Dvořák, Novinky

Správci pozůstalosti po Michaelu Jacksonovi už zažalovali televizní společnost HBO. Pobouření vyvolal film režiséra Dana Reeda Leaving Neverland, uvedený na americkém festivalu Sundance.

Dan Reed natáčel s Wadem Robsonem a Jamesem Safechuckem, kteří velmi podrobně vyprávěli, co jim Michael Jackson údajně udělal. Robson se setkal se zpěvákem ve věku pěti let a Safechuck v osmi, když natáčel reklamu na Pepsi. Oba prý byli zneužiti, ale až po delší době. Jackson popřel všechna obvinění ze sexuálního obtěžování, která se během let vynořovala opakovaně. Wade Robson se ho dříve zastával, stejně jako třeba herec Macaulay Culkin.

Marlon Jackson

FOTO: Profimedia.cz

Jacksonova rodina říká, že mužům jde jen o peníze. „Je to můj malý brácha. Znám svého bratra, takový nebyl,“ kroutí hlavou Jackie Jackson.

Synovec: Nebylo to tam divné



Zleva TJ Jackson, Taj Jackson, Prince Jackson a Taryll Jackson

FOTO: Profimedia.cz

Klíčová je výpověď synovce Taje, který se účastnil dětských akcí v Jacksonově domě. Podle něj jde o velké nedorozumění, Michael prý neměl nikdy žádné zlé úmysly.

„Já jsem v tom vyrůstal a nebylo to pro mě nic divného,“ vysvětlil Taj. „Lidem zvenku to může připadat divné, ano, může se to zdát divné. Já také vnímám, jak to zní. Ale když tam opravdu jste v té atmosféře a díváte se na filmy s jeho dětmi, na Malé uličníky nebo Tři hlupáky, je to velmi nevinné,“ řekl.

„Myslím si, že strejdova chyba byla, že se na to nedokázal podívat jiným pohledem. Jeho naivita způsobila jeho pád,“ dodal synovec.

„Vždycky to celé bylo jen o penězích. Nerad to říkám, ale když jde o mého strejdu, je to jako by viděli bianko šek,“ uzavřel.

Také hudebníci, kteří s Michaelem spolupracovali, často říkávali, že Jackson neubližoval dětem, protože byl sám dítě. Nápadně často používali slova jako hodný a naivní.