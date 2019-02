Stanislav Dvořák, Novinky

Peter Bebjak se odvážně pustil do žánru, který v Česku nikdo nedělá. Za poslední vážně míněný pokus se dá považovat film Konec srpna v hotelu Ozon z roku 1966. Tehdy při natáčení ještě využili vysídlené město Doupov v pohraničí, které už dávno neexistuje.

Bebjak neměl k dispozici město, ale využil opuštěný areál školy nebo podzemí pražské nemocnice. Ve Skvrně hrají prakticky pouze děti a teenageři. Vysvětlení je prosté - neznámá nákaza totiž vyhladila celou dospělou populaci. Jak už to po apokalypsách bývá, lidé se sdružují po způsobu kmenů a obsazují obyvatelné budovy, přičemž vzájemně soupeří o jídlo a léky.

Viktorova skupina, malá parta kluků a holek, se zabarikáduje v bývalé škole a čelí agresivnímu gangu větších teenagerů. Na obranu mají k dispozici jen kameny, klacky a jednu pušku. Nepřátelská parta má jednu pistoli a vlastnoručně vyrobené zbraně.

Viktor však onemocní a skupina ztrácí stabilitu. Rozhádaní členové nevědí, co dělat dál. Hledat nemocnici, kde údajně mohou být léky? Bojovat s konkurenčním gangem, nebo se pokusit o smír?

Anastasia Chocholatá v seriálu Skvrna

FOTO: Stream.cz

Nepřátelská Nikova parta

FOTO: Stream.cz

Jan Nedbal v seriálu Skvrna

FOTO: Stream.cz

V seriálu hraje spousta dětských herců. Na snímku Josefína Krycnerová

FOTO: Stream.cz

„Minutáž není standardní, takže ten příběh musí být přizpůsobený. Ale v rámci režie nebo přípravy je to v podstatě stejné jako vždy. Vyprávíme příběh. Děláme to tak, aby ten příběh byl srozumitelný a aby herci věděli, co hrát,“ popsal svou práci Bebjak.

„Je to postapokalypsa, takže vytváříme nový svět. To mě na tom nejvíc bavilo, tvořit to tak, aby to bylo jistým způsobem autentické. Aby divák mohl věřit, že něco takového mohlo vzniknout,“ dodal.

„Seriál Skvrna má díky svému tématu i zpracování velkou šanci uspět v zahraničí,“ tvrdí šéf hrané tvorby Stream.cz Daniel Strejc. Bebjak natočil mimo jiné seriály Mordparta, Případy 1. oddělení, Četníci z Luhačovic a Spravedlnost. Poslední jmenovaný zakoupila produkční společnost Matta Damona a Bena Afflecka.

Každý z osmi dílů nového seriálu má dvanáct minut. Skvrna bude mít premiéru 10. března na Stream.cz a poté se objeví od 7. dubna ve vysílání Televize Seznam.