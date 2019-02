Věra Míšková, Právo

Johnny English znovu zasahuje





Za normálních okolností by Johnnyho Englishe do služeb vlasti nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné služby a premiérka by se jako tonoucí ráda chytla i stébla. Shodou náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit.

Johnny English znovu zasahuje, Velká Británie/Francie/USA 2018, akční komedie, 88 min., režie: David Kerr, hrají: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompsonová, Ben Miller a další.

Pat a Mat nás baví





Pat a Mat ve třinácti nových epizodách plných gagů opět dokáží, jací jsou to šikulové: 1. Včely, 2. Sekačka, 3. Krtek, 4. Rodeo, 5. Kolotoč, 6. Myčka, 7. Plot, 8. Ucpaný komín, 9. Odpad, 10. Elektrárna, 11. Skalka, 12. Schody, 13. Kamera

Pat a Mat nás baví, Česko 2018, animované komediální pásmo, 104 min., scénář a režie: Marek Beneš.