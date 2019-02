jaš, kul, Právo

Ragnarok je singl na ekologické téma, který vznikl v součinnosti s organizací Děti Země bojující za ochranu životního prostředí a přírody. Za textem písničky stojí frontman Post-It Czenda.

„Ragnarok je v severské mytologii označení pro konec světa. A tahle skladba je o tom. Je o o otázce ekologie, změnách klimatu, působení člověka na zemi. My už to máme za pár, ale naše děti a další generace nás asi jednou budou proklínat. Je to neveselá píseň se smutným tématem,“ říká Czenda.

Zpěvák Czenda z kapely Post-It.

FOTO: archiv kapely

Písnička vznikala tři měsíce. Klip kapela vytvořila ve vlastní režii. Natáčela ho na různých lokacích, například v Mostecké pánvi, na letišti v Aeroklubu Mladá Boleslav, v Krkonoších a podobně.

„Ragnarok je vlastně eko-song, ve kterém chceme upozornit na lidmi zdevastované prostředí, které po jejich zásahu může vypadat jako měsíční krajina, bez známek života,“ dodal bubeník Bekouš.