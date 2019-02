Lenka Hloušková, Novinky

V chystaném snímku režiséra Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka hraje hlavní roli Hynek Čermák. Oba pánové si v přestávce mezi dalšími záběry našli pár minut na rozhovor pro Novinky.cz.

Kabely, kam se podíváte



Že se právě natáčí, zjistíte uvnitř zámku snadno. Stačí jeden pohled na všudypřítomné kabely, desky, plachty rozmístěné v okolí místnosti, jež se pro děj filmu stala jedním ze stěžejních interiérů. Exteriéry se pak natáčely za zcela jiného počasí, před několika týdny, několik set kilometrů odtud.

Znalci památek, tedy ti hodně zasvěcení, jich ve snímku budou moci odhalit hned pět: Lemberk na Liberecku, Buchlovice u Uherského Hradiště, Rájec v okrese Blansko, Jaroslavice na Znojemsku a Milotice v okrese Hodonín. Právě v tom posledním je od roku 1992 kastelánem autor knižní předlohy pro chystaný film Evžen Boček.

Hynek Čermák: Čtenáři, diváci vědí své



Scházíme se na Buchlovicích. Když jste si přečetl scénář, jak jste si představil pana Kostku z Kostky?

Ježíš, to se mě ptáte nějak moc. Ta představa trvá hrozně dlouho. Každopádně jsem si řekl, je to aristokrat, je to člověk jemného charakteru a velkého vzdělání.

Četl jste před tím knihy?

Ne.

Natáčí se na pěti zámcích. Byl jste na nějakém z nich před tím, než se film začal natáčet?

Ne.

Jste také fotograf. Dalo by se tohle natáčení převést do fotografií? A jak by podle vás vypadalo? Co vám zatím z něj vizuálně zůstává v hlavě?

Já bohužel když hraju ve filmu, ač mám s sebou foťák, tak nejsem schopen fotografovat, protože ta hlava se soustředí na něco jiného. Jistě by se tady dalo něco nafotit. Dalo by se nafotit třeba to, jak to mají kluci od techniky těžké s tím, že každou věc musejí vynést někam do věže. Je tady spousta schodů. Takže ti, co jsou zodpovědní za to, aby tady bylo světlo, byla elektrika, se hodně nadřou. To by, myslím si, stálo za to nafotit.

Fotil byste také něco z děje, co vás zaujalo?

Z děje toho filmu? To zaprvé nesmím. A za druhé to dělá Vladimír Smutný na tu kameru. A jistě mnohem líp než já.

Film se z velké částí natáčí během zimy. Překvapilo vás, jak velká je v podobných prostorách teď zima?

Nepřekvapilo. Dneska je ale taková zvláštní situace, že je uvnitř větší zima než venku. Ale my jsme na to vybavení, počítáme s tím.

Co byste prozradil divákům z děje filmu? Jestli vůbec něco prozradit můžete?

No, vlastně nemůžu nic. To ne. To je tak složité, že vám neřeknu nic. A myslím si, že většina diváků se bude řadit patrně ke čtenářům knihy. Takže vědí své.

Koho byste tedy do kin na film pozval? Vedle těch čtenářů.

Myslím si, že je to rodinný film. Takže rodiny. Pak se můžete na ty zámky vyjet třeba podívat.

Úspěšná kniha Evžena Bočka míří po divadle také na filmové plátno. Režie snímku se ujal režisér Jiří Vejdělek.

FOTO: Evolution Films

Po pozvánce na výlet odešel Hynek Čermák dále natáčet. Nicméně ukázalo se, že mnohem větším znalcem českých i moravských památek se během práce na snímku rozhodně stal jeho režisér Jiří Vejdělek.

Jiří Vejdělek: Poslední aristokratka je docela cudná



Lemberk, Buchlovice, Rájec, Jaroslavice, Milotice. Pět lokalit. Pět zámků. Proč vám nestačí jen jeden, pane režisére?

Protože jsem náročný. A když už nemůžu složit jednoho herce z několika herců, tak aspoň skládám jeden dokonalý zámek z pěti různých zámků, ale hlavně jde i o to, že všechny požadavky scénáře nesplňoval žádný. Proto jsem si pro každou věc, kterou jsem tam chtěl mít nejlepší a nejkrásnější, zajel do konkrétního zámku, pokaždé někam jinam.

Jsme v Buchlovicích. V Buchlovicích jste si vybral interiéry.

Ano.

Exteriéry tedy byly točeny kde? Jde mi o natáčené budovy.

Tohle je kouzlo filmu. Že vejdete přes bránu na Lemberku v severních Čechách a vyjdete na nádvoří v Miloticích na Moravě. A Buchlovice, to jsou interiéry. Tam zase rodina spí a má své pokoje. Protože tady byly nejhezčí postele a peřiny.

Video

Jiří Vejdělek o zámcích, filmových kouzlech a obavách autora knižní předlohy

Vy jste si všechny zámky osobně prošel?

Ano, bylo jich mnohem víc než těch pět, v nichž skutečně točíme. Začínám být tedy trošku znalec, svým způsobem turista, tedy co se týče zámků v Čechách a na Moravě.

Evžen Boček, který je autorem knižních předloh, je sám kastelánem v Miloticích. Mohl vám nějak zasahovat do scénáře?

Já jsem Milotice zvolil naschvál. Právě proto, že tam pan Boček, autor knižní předlohy, kastelánčí. Poněvadž jsem si říkal, že tam ta kniha vznikala, část ducha té předlohy se tedy dostane do filmu. Ale do psaní scénářů mi nemluvil. Akorát – myslím si – když se dozvěděl, že to budu psát a točit já, Poslední aristokratku, tak si mě trošku obšlápl. Pak si jen vymiňoval, aby se neodehrávaly v oratoři a v kapli v Miloticích nějaké sexuální scény. Asi viděl nějaké moje předcházející snímky, tak se toho asi bál. Ale Poslední aristokratka je v tomhle duchu docela cudná, taková rodinná komedie. Takže jsem mu mohl slíbit, že žádné orgie se na Miloticích pořádat nebudou. Aspoň tedy ne, co se týče záběrů ve filmu.

Evžen Boček je věřící člověk, alespoň jsem to pochopila z rozhovorů, co dal v minulosti. A je také, předpokládám, velmi striktní, dá se říci konzervativní. Bylo těžké ho přesvědčit, aby vám knižní předlohu dal k natočení?

Tahle práva získal Ondřej Zima (producent Poslední aristokratky – pozn. red.) se Silvií Michajlovou již před lety. Ono to bylo celé tak, že já jsem Poslední aristokratku před lety četl. Líbila se mi. Přišla mi vtipná natolik, že by z knihy mohl být dobrý film. Ptal jsem se po autorských právech, ale už byla prodaná. Tak jsem to celé trošku vypustil z hlavy. Připravoval jsem jiné snímky. Psal jsem jiné scénáře. A nakonec mi producenti zavolali, zda bych s nimi nechtěl Poslední aristokratku točit, případně se podílet na scénáři. A já jsem si říkal: když se mi ta látka takhle kruhem vrátila zpátky, tak ano. A tak jsme teď tady (na Buchlovicích – pozn. red.).

Video

Jiří Vejdělek o delší cestě k Poslední aristokratce

Dotočeno bude kdy?

Dotočeno by mělo být po polovině března a Poslední aristokratka půjde do kin 24. října v premiéře. Takže, myslím si, že se mohou diváci těšit, a věřím, že jim zpestří předvánoční náladu. Poněvadž jim točíme vlastně zimní komedii.

V jedné z recenzí na knihu se píše: „Nenajdete v ní násilí, sex, vraždy, ani hluboké myšlenky. Má jediný cíl: pobavit“. Jaký bude váš film?

Věřím v to, že zůstaneme věrní knize v tom, že pobavíme. Protože to je to, co si čtenáři z knihy pamatují, když jsem se jich schválně ptal, abych věděl, co mám zařadit do scénáře, co rozhodně nesmím vynechat... Oni na mé dotazy odpovídali většinou, že si nepamatují žádné konkrétnosti, jen to, že to bylo strašně vtipné. Takže o tohle se bude snažit i Poslední aristokratka ve filmu: být vtipná a zábavná.