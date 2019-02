Stanislav Dvořák, Novinky

Několik generací českých dětí si oblíbilo partičku ve složení Pinďa, Bobík, Myšpulín a Fifinka, jejichž první příběh vyšel 15. května 1969. Čtyřlístek cestoval po světě i do historie a na sešity později navázaly i větší knižní příběhy. Duchovní otec čtveřice, výtvarník Jaroslav Němeček, oslaví 20. února 75. narozeniny.

„Nerad bych, aby to znělo nafoukaně, ale Čtyřlístek pro mě znamenal a znamená šťastný život od začátku po celou dobu,“ vzpomíná Němeček. „Já s těmi figurkami jejich příběhy stále doslova prožívám. Už tím, že jsem si je umístil do domečku, v němž jsem vyrůstal v Praze v Modřanech. Jen jsem jej umístil do Máchova kraje poblíž hradu Bezděz, kde jsem zas na chalupě. A když třeba s manželkou chystáme oběd, jako teď, tak já mám doslova pocit, že mně ho vaří Fifinka.“

Čtyřlístek je jejich společné dítě. Manželka Lucie Němečková s nadsázkou říká, že ho počali na předsvatební dovolené v Itálii v roce 1967. „Okukoval jsem, jak se komiksy dělají na Západě, a ten rozdíl byl markantní,“ vzpomíná Jaroslav Němeček.

„Říkali jsme si, že české děti něco takového nemají. Tady bylo pár komiksů na zadní stránce, ani to nebylo barevné,“ dodala jeho žena.

Nový film natočil režisér Michal Žabka a hlasy postavičkám propůjčili známí herci Tereza Bebarová (Fifinka), Jan Maxián (Pinďa), Bohdan Tůma (Bobík), Jiří Ployhar (Myšpulín), Miroslav Táborský (Vypravěč), Jiří Lábus (Zádrhel), Ota Jirák (Pirát), Petr Rychlý (Vlkodlak) a další.

Není to první pokus o převedení Čtyřlístku na velké plátno. Stejný režisér uvedl do kin v roce 2013 snímek Čtyřlístek ve službách krále, který byl tehdy přijat velmi chladně a kriticky. Recenze mu většinou vyčítaly zmatený nepřehledný scénář, velmi málo humoru a obrovské množství reklamy na dětské výrobky.

V novém díle zažije čtveřice horolezecký výlet na Ďáblův palec, pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, fantastickou cestu do vesmíru a vánoční návštěvu u malých čertíků, prozradili tvůrci.