Vzhledem k erudici publicisty a prozaika, za připomenutí stojí jeho román Viditelný svět přeložený v roce 2008, napsal vlastně další románový příběh.

Název Daleko v srdci: Memoáry (Prostor, přeložil Josef Moník, 280 stran, 297 Kč, e-kniha 179 Kč) vystihuje, kam až musel sáhnout, aby vypověděl pravdivě osudy širší rodiny, zapojené do odboje proti nacistům, a zvláště přiblížil život svých rodičů. Jejich exilové cesty z domova do domova se zastávkou v Rakousku, Austrálii a v USA trvaly řadu desetiletí.

Je to dobrodružný příběh nejen rodičů, které po čase čeká odloučení, ale i mladého kluka, jenž jako americký občan jezdil od 70. let minulého století do Československa. Navštěvoval u nás prastrýce Pepu, jeho ženu Soňu i další lidi.

Slouka je přitom nelítostný. Popisuje například i řádění matky, způsobené i jejím onemocněním.

Je to románová podoba složená z mnoha obrázků, které dávají poutavý obraz několika životů lidí z minulého i našeho století.