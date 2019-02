Stanislav Dvořák, Novinky

Stárnoucí Anna (Alena Antalová) žije v nefunkčním vztahu s manželem (Igor Bareš) a nudí se na chatě za Prahou. Muž si lepí modýlky a chodí do hospody, žena se nudí nebo se baví s kamarádkami „z Prahé“, které přijíždějí na výlet na kolech. Mezitím se ještě „Pražácí“ a vesničané občas hádají, což ale nikam nevede, pro děj to nemá význam.

Kolem Anny se začne točit obstarožní rytíř, který přijede doslova na bílém koni (v tomto filmu není jisté, co je parodie a co myslí vážně), mluví spisovně a recituje básničky - nutno podotknout, že dlouho a značně úmorně. Léto s gentlemanem rozhodně není komedie a romantické scény se nebezpečně přelévají do říše trapnosti. Jde o jakousi lokální verzi kýčařky Rosamunde Pilcher propojenou s příchutí Babovřesk a vůní močůvky.

Léto s gentlemanem

FOTO: Bioscop

Humor se zde odehrává například tím způsobem, že soused vypouští septik na louku a kamarádi mu ho obrátí do sklepa jeho domu. Nudné klišé představují i tři babky, které roznášejí drby nebo opilí chlapíci jezdící na kolotočářských labutích, což je navíc vykradené z filmu Dědictví anebo kurvahošigutntag.

Dalo by se hovořit o novém podžánru telenovely „senior rom-com“ (nevtipná romantická komedie pro velmi nenáročné důchodce).

Celá hlavní postava rytíře na bílém koni moc nedává smysl. Kdo to je? Odkud přichází? Proč se chová tak divně? Odpověď se nedozvíme. A když Antalová v jedné scéně řekne svému rytíři: „Plácáte nesmysly“, divák si vydechne. Konečně to někdo řekl nahlas!

Celkové hodnocení: 40%