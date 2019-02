Novinky

Z hlavní soutěže festivalu v Cannes si odvezl cenu za nejlepší scénář, rovněž z dílny režisérky Alice Rohrwacher. Do českých kin Šťastného Lazzara uvede distribuční label KVIFF Distribution.

„Film je o všech šťastných Lazzarech, které potkávám při svých cestách po Itálii. Jsou to lidé, které bych popsala jako dobrotivé. Ne jako někoho, kdo zasvětil život konání dobra, protože tito lidé nevědí, co to je konat dobro. Jsou prostě takoví a to, čím jsou, je nutí stát v pozadí, protože pokaždé ustoupí druhým – aby nerušili,“ shrnuje poselství filmu sama režisérka.

Šťastný Lazzaro

Při tvorbě příběhu se inspirovala skutečnou událostí, která se stala v Itálii v 80. letech. Jistá markýza ve střední Itálii využila odlehlosti několika svých pozemků, aby před svými rolníky zatajila konec povinných odvodů sklizně. Ti tedy bez nároku na adekvátní mzdu dál tvrdě dřeli pro svou paní. „Byl to epochální přerod, který nahradil staletou porobu vlastní volbou a smluvními závazky. … Vždycky jsem se cítila hluboce zasažena příběhem rolníků, kteří se na schůzku s tímto historickým přerodem dostavili pozdě. Nebyli u transformace, a museli se tak spokojit jen se zbytky této významné změny,“ komentuje Alice Rohrwacher.

Právě v této skupině chudých rolníků žije mladík Lazzaro, jehož čistota a upřímnost je často mylně zaměňována s hloupostí.

