Stanislav Dvořák, Novinky

Sedmilhářky vznikly podle napínavého románu Liane Moriartyové. Odehrávají se v idylickém kalifornském městečku, kde bydlí převážně “lepší lidé” v honosných domech, všichni se tváří přátelsky a optimisticky, ale pod pozlátkem se skrývají intriky, podrazy i násilí.

Za vznikem série stojí David E. Kelley, hlavní role dostaly Nicole Kidmanová, Reese Witherspoonová, Zoe Kravitzová, Laura Dernová či Shailene Woodleyová. V nové sérii se postavy opět přesvědčí „o zhoubnosti lží, odolnosti přátelství a křehkosti manželství”, naznačili tvůrci Sedmilhářek.

Pokračování vyvolalo i negativní reakce, protože příběh natočený podle známého románu měl přirozený konec. I režisér první série Jean-Marc Vallée tvrdil, že to nemůže mít pokračování, protože by tím příběh zkazili.

Má i odlehčené momenty



Herečka Shailene Woodleyová ovšem loni neskrývala své nadšení z natáčení: „Moje postava má teď velmi odlišnou dějovou linku, což je báječné, ale u ostatních to jde do hloubky. Bude to hodně emocionální, ale současně pořád ještě komediální, má to odlehčené momenty, ale nebojí se to ukázat i špínu.“

„Tento dramatický seriál se hrabal v mnoha pravdivých věcech, před kterými se Amerika schovává. Domácí násilí se tak často neprobírá, protože je to příliš opravdové a obvyklé. Je snadnější být ticho než se do toho ponořit a jít do hloubky. A tahle druhá řada určitě jde ještě hlouběji,” dodala.