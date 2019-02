Stanislav Dvořák, Novinky

Yolanda Adamsová, Fantasia a Andra Dayová spojily síly, aby uctily královnu soulu Arethu Franklinovou, která zesnula v roce 2018. Společně zazpívaly hit Natural Woman (You Make Me Feel Like). Každá přednesla část textu a pak si zaimprovizovaly.

FOTO: Profimedia.cz

Natural Woman je jeden z největších hitů dvacátého století, kultovní nahrávka, která se stala symbolem šedesátých let a celého soulového žánru. Vyšla v roce 1967 a dočkala se řady coververzí. Autorkou písně je newyorská písničkářka Carole Kleinová, která si říkala Carole King, a Gerry Goffin.

Sama hit později také nazpívala (až v roce 1971) na své zásadní album Tapestry, považované za jednu z nejlepších desek celé dekády. Coververze pak zpívali Celine Dion, Mary J. Blige, Rod Stewart a řada dalších.

Powerful tribute to the late Aretha Franklin! Yolanda Adams, Fantasia, and Audra Day did that! #Grammys pic.twitter.com/jCbtpcw0M5 — Opinionated Me (@opinion8dmecom) 11. února 2019

👏🏽 RT @blaquepink: CHLOE AND HALLE DID WHAT THEY HAD TO DO pic.twitter.com/tLsPQ15JrO — Kim (@oftenKIMitated) 11. února 2019

Sesterské duo Chloe x Halle předneslo na ceremonii zvláštní coververzi velké soulové klasiky Donnyho Hathawaye a Roberty Flackové Where Is the Love. S melodií si zajímavě pohrály, ale originál je zkrátka originál.

Dvojice loni vydala své debutové album The Kids Are Alright. Kariéru jim pomohla rozběhnout Beyoncé, které se zalíbila jejich coververze Pretty Hurts. První EP Sugar Symphony pak vyšlo v roce 2016.

Letošní Grammy ovládli hudebník a rapper Childish Gambino a country zpěvačka Kacey Musgravesová - oba posbírali čtyři ceny. Svůj první velký večer na Grammy zažila mladá rocková kapela Greta Van Fleet, ještě před dvěma roky prakticky neznámá. Jejich energická nahrávka From the Fires spojující to nelepší z klasického rocku, blues a soulu se stala nejlepším rockovým albem roku.