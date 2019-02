Jaroslav Špulák, Právo

Páteční koncert v pražském Rock Café ukázal, že to byl dobrý nápad. Mandrage vešli zpět do lůna své hudební cesty, tam, kde strávili v polovině nultých let a dobách následujících mnoho času a zažili řadu chvil krásných i méně povedených. Vystoupení si evidentně užívali. A publikum jakbysmet.

Energie z hudby byla po dobu koncertu uzavřena v malém prostoru a udělala v něm dobrou práci. Byla přítomná všude a několik stovek diváků v naprosto naplněném klubu vytvářelo pod jejím velením rej podobným tomu ve včelím úlu. A kdyby se třeba zpěvák Víťa Starý jenom trochu naklonil, mohl se diváků v prvních řadách dotýkat dlaněmi nebo čímkoli jiným. To mu koncerty na velkých pódiích neumožňují.

Zpěvák Víťa Starý z Mandrage v klubu Rock Café.

FOTO: Čestmír Jíra

Klávesista František Bořík ve svém rozmáchlém gestu, za ním bubeník Matyáš Vorda.

FOTO: Čestmír Jíra

Mandrage se museli vzdát své obvyklé nápadité vizuální stránky vystoupení. Na pódiu měli zavěšené jen obrovské písmeno M, které bylo chvíli zrcadlem a jindy svítilo. Jejich set ale disponoval kvalitním zvukem, což je vlastnost, kterou si na hudební cestě osvojili jako nezbytnou.

Na začátku vystoupení prezentovali několik starších písniček, jež v malých klubech před časy hrávali. V přídavku došlo i na skladbu Hotoví, kterou podle slov kytaristy Pepy Bolana drtivá většina lidí v sále slyšela vůbec poprvé. Hráli samozřejmě i hity, jež jim pomohly a pomáhají k tomu, aby si mohli nadále užívat především velké koncertní prostory.

Baskytarista Michal Faitl a zpěvák Víťa Starý (zády) v pražském Rock Café.

FOTO: Čestmír Jíra

V Rock Café vládla bezmála rodinná atmosféra.

FOTO: Čestmír Jíra

Na aktuálním turné se nicméně vrátili ke svým začátkům, vrátili se domů, do klubů. Jen takový prostor dovolí klávesistovi Františku Boříkovi vést v pauze mezi písněmi zašmodrchaný monolog, jehož pointou je výzva, aby diváci přinesli kapele na pódium nějaký alkohol.

A koneckonců, pouze tak malý prostor, jakým je konkrétně pražské Rock Café, umožní skupině pár vteřin po skončení koncertu vyběhnout za stěnou pódia o patro výš a následně již přímo na chodbě klubu scházet po schodišti do suterénu, v němž před chvíli dohrála, přitom se usmívat na překvapené odcházející diváky a ptát se, jestli už koncert skončil.