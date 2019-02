Jaroslav Špulák, Právo

V pátek vydal nové album Zlom, které je zajímavé žánrovou pestrostí. Nabízí čardáš, folkovou baladu, reggae, šanson i akustickou pop music, v textech zní čeština, slovenština, hebrejština, srbochorvatština i romština.

Původní Nerez skončil v roce 1994. Vnímáte vznik kapely Nerez & Lucia jako pokračování?

Sázavský: Dlouho jsme se přesvědčovali o tom, jestli to tak můžeme prezentovat. Ve mně osobně ten názor dozrál jako v posledním z nás tří, ale už mohu říct, že to tak bereme. Hledali jsme dostatek důvodů pro to, abychom se nebránili pietním omezením vůči staré značce. Důvody pro převládly.

Řada věcí je dnes jako tenkrát, byť tu není Zuzana Navarová, ale jiná nezaměnitelná pěvecká i autorská osobnost – Lucia Šoralová. Kromě toho jsme si v poslední době vyzkoušeli i vzájemnou spolupráci na pódiu při hostováních na různých koncertech. Našli jsme spoustu průsečíků a věcí, které nás baví. Celý ten proces trval skoro dva roky, hledali jsme a našli k sobě cestu. Hudební i osobní.

Šoralová: Když jsme se na pódiu potkali, bylo to pro mě ohromující. Klíčový koncert se konal v pražské Balbínce a naše energetické propojení tam do mě vlilo euforii, která se rovnala zamilovanosti. Jsem velmi živočišná, a tak jsem věděla, že to mezi námi bude fungovat.

Bylo to vzájemné?

Sázavský: Určitě. Ještě před dvaceti lety bych se smál, kdyby mi někdo řekl, že došlo k energetickému spojení. Něco takového je pro mě neměřitelné, a protože jsem vystudoval matematiku, vše neměřitelné mi připadalo jako plácání do vody.

Dnes tomu ale velmi dobře rozumím. Poznal jsem v Čechách místa, která mají silnou energii, a vím, že to funguje. Stejně tak se to projevilo při setkání s Luciou. Když se postavila vedle nás na pódium a začala zpívat, sedli jsme si takříkajíc na zadek. Byla to paráda.

Bylo od začátku jasné, že váš společný projekt bude obnovený Nerez?

Sázavský: Že kolem sebe kroužíme, se doneslo lidem z vydavatelství Warner Music. Jeho šéf Vladimír Kočandrle na to konto inicioval schůzku, na které po pár minutách navrhl, abychom se vrátili ke značce Nerez. My o tom pak uvažovali a nakonec jsme dospěli k závěru, že to tak uděláme. Celý název je však Nerez & Lucia, aby bylo jasné, že Nerez jsme byli Zuzana, Zdeněk a já.

Autory písní na albu jsou Lucia Šoralová a Zdeněk Vřešťál. Jaká je role Víta Sázavského?

Vřešťál: Lucia a já jako autoři potřebujeme oponenta. Každý z nás si samozřejmě myslí, že jeho nová písnička je geniální. Vítek nám ale umí po pravdě a bez zbytečných skrupulí říct, co si o nich myslí, a vyargumentovat to. Tuhle roli na sebe vzal například i v době, kdy jsme s Jarkem Nohavicou nahrávali slavnou desku Divné století. Jarek třeba na jeho doporučení vyběhl ve studiu o patro výš a napsal celou novou sloku, protože jeho názor respektoval. My ho respektujeme také. V neposlední řadě je to samozřejmě skvělý aranžér našich písniček.

Uvažujete dnes o tvorbě Nerezu jinak, než tomu bylo v minulosti?

Sázavský: Kostra, na které tvorba naší kapely stojí, je principiálně identická s tou, na které stála tvorba skupiny Nerez. Jen je v ní jiná spoluautorka a zpěvačka.

Šoralová: Zuzana Navarová pro mě byla velkým vzorem, zbožňovala jsem ji. Líbilo se mi její působení v Nerezu i to, co pak dělala na sólové dráze. Když jsem se ale s kluky spojila, nebylo mým cílem její rukopis a výraz napodobovat. To ani nejde. Jsem jiná.

Vřešťál: Album je záznamem autorského stavu nás tří v této době. Do ničeho se nestylizujeme, k ničemu se nevracíme. Značku Nerez nicméně ctíme.

Jsou na desce písně, které zbyly z éry původního Nerezu?

Vřešťál: Zařadili jsme na ni Budem si spolu žít a Kytičku, které vznikly už v tehdejším období. Na řadových albech Nerezu ale nikdy nebyly studiově vydané.

Jak to bude s koncertní činností?

Vřešťál: Připravili jsme celkem rozsáhlé turné, které začne 15. března v Plzni a bude vrcholit 8. dubna v pražském Divadle Kalich. Na každém koncertu budeme desku křtít dobrým šampaňským. 24. dubna zahrajeme také v Bratislavě a na turné po Slovensku pak vyrazíme na podzim. V létě nás čekají festivaly.

Co to všechno znamená pro existenci vašich dalších kapel Neřež a La Alma?

Sázavský: Neřež je klubovou partou tří až čtyř muzikantů bez zpěvačky. Má jiné parametry než Nerez a žádné velké ambice, jen pobavit lidi, kteří na koncert přijdou. S chutí budeme dál hrát, stejně jako občas vystoupíme jen jako duo Vřešťál a Sázavský. Nerez & Lucia je však pro nás priorita.

Vřešťál: Existenci kapely Neřež ale nebagatelizujeme. Po konci Nerezu jsme v ní hráli i některé jeho písně a udržovali je tak v povědomí.

Šoralová: Má kapela La Alma teď spí. Neumím citově a umělecky skloubit dvě skupiny, které by měly fungovat naplno.