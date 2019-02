TF, Právo

Matt Salinger, syn J. D. Salingera, sdělil britskému deníku Guardian, že jeho otec byl v každém případě produktivní spisovatel, přestože poslední dílo, které publikoval, byl román Franny and Zooey v roce 1961.

Zůstala po něm obrovská spousta materiálu, kterou se teď jeho pozůstalí snaží dát co nejrychleji dohromady.

Colleen O’Neillová, vdova po autorovi, společně se synem Mattem začali procházet nepublikovanou spisovatelovu tvorbu před osmi lety a pokračují v tom dodnes.

„Otec chtěl, abych to všechno vzal a dal tomu formu. Bylo mu jasné, že to bude trvat dlouho vzhledem k obrovskému množství textů,“ vysvětlil Matt Salinger. „Byl někým, kdo psal padesát let a za tu dobu nic nevydal, takže je toho opravdu hodně. Není to o tom, že bychom to nechtěli poskytnout. Jakmile to bude hotové, publikujeme to.“

Syn autora zároveň popřel fámy o tom, že by se jeden z příběhů týkal Holdena Caulfielda, hlavní postavy románu Kdo chytá v žitě.

Navzdory tomu, že autor nic nepublikoval po dlouhé období, nikdy nepřestal psát až do své smrti v roce 2010. „Všechno, co kdy napsal, bude publikované,“ sdělil Matt Salinger.