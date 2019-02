Věra Míšková, Právo

Na střeše

Video

Trailer k filmu Na střeše

V komediálně laděném filmu poskytne zapšklý a pedantský profesor Rypar dočasné útočiště mladému Vietnamci na útěku, kterého našel na střeše svého domu. Soužití nevraživého muže a mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší řadu tragikomických situací.

Na střeše, Česko 2019, tragikomedie, 97 min., režie: Jiří Mádl, hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Mária Bartalos, Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban a daůší

LEGO® příběh 2

Video

Trailer k filmu LEGO® příběh 2

Obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu.

LEGO® příběh 2, USA / Austrálie / Dánsko / Kanada 2019, animovaný rodinný, 107 min., režie: Mike Mitchell, Trisha Gum a další

Marie, královna skotská

Video

Trailer k filmu Marie, královna skotská

Prakticky od narození byla Marie skotskou královnou. V šestnácti přidala sňatkem titul královny francouzské, ale již o dva roky později ovdověla. Dívka musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany a čelit otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty, jejíž vládu odmítala uznat. Alžbětě zase Marie vadila jako rivalka i jako matka budoucího krále Jakuba.

Marie, královna skotská, Velká Británie / USA 2018, drama, 124 min., režie: Josie Rourke, hrají: Saoirse Ronanová, Margot Robbie, Guy Pearce, Gemma Chan a další

Potomek

Video

Trailer k filmu Potomek

Ve stejnou dobu, kdy přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě zdánlivě nesouvisející události se o několik let později propojí děsivým způsobem. Milesova máma Sarah se znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní chování. Musí potlačit mateřský instinkt a podrobit ho testům, aby pochopila, proč dělá ty hrozné věci.

Potomek, USA / Hong Kong 2019, horor, 92 min., režie: Nicholas McCarthy, hrají: Taylor Schilling, Brittany Allenová, Colm Feore, Jackson Robert Scott, Peter Mooney a další

Dobrý život sokola Bendy

Video

Trailer k filmu Dobrý život sokola Bendy

Časosběrný dokument obsahuje rodinná videa i archivní filmové materiály. Do mikrokosmu vesnice Křenovice u Slavkova u Brna nás uvádějí dvě Japonky, jež se rozhodly Bendu navštívit díky jeho dlouholetému přátelství s univerzitním profesorem z Tokia. Společně s Bendou se divák přenáší na jedinou japonskou benzínku v Evropě, strahovský stadion i do New Yorku za americkými sokolkami.

Dobrý život sokola Bendy, Česko 2018, dokument 76 min., režie: Pavel Jurda

Goliáš

Video

Trailer k filmu Goliáš

Pro sedmnáctiletého Kimmieho přichází dospělost až příliš rychle. Jeho otec nastupuje do vězení, aby si odpykal trest, a od syna se očekává, že naváže na jeho kriminální činnost. Kimmie ale není na něco podobného připravený.

Goliáš, Švédsko 2018, krimi, drama, 88 min., režie: Peter Grönlund, hrají: Davina Robinson, Joakim Sällquist a další.